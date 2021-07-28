香港女星佘詩曼在1997年獲得香港小姐季軍後，被TVB簽下成為當家花旦，在許多經典電視劇都能看到她的身影，近年在《延禧攻略》飾演嫻妃讓她事業再登巔峰；而2021香港小姐下個月將舉行準決賽，TVB也在影音平台回顧歷屆港姐賽事精華，佘詩曼當年古裝扮相掀熱議，詭異頭飾差點毀了她的美貌，網嚇得直呼「太嚇人了」。

演藝圈有不少女星是藉由選美比賽出身，尤其在香港，香港小姐比賽幾乎踏入演藝圈的踏板，而2021香港小姐準決賽將在8月舉行，轉播的電視台TVB近期在抖音頻頻回顧歷屆賽事片段，讓大家重溫女神們過去青澀姿態；而知名女演員佘詩曼1997年參選的畫面，更被網友瘋傳討論，只為她古裝扮相太詭異。

佘詩曼在1997年香港小姐選美比賽獲得季軍。(圖/ 摘自TVB抖音)

TVB抖音上有一段佘詩曼在1997年香港小姐選美的畫面受到討論，她穿著一襲古裝，典雅又性感，加上她的高顏值超吸睛，但唯一的敗筆就是她頭上的飾品，完全不像常見的古裝頭飾，甚至有點醜；有不少網友看到這一幕，都紛紛讚嘆，「這造型是認真的嗎？要不是佘詩曼長得漂亮，就毀了欸」、「是不是得罪造型師？」、「佘詩曼當年真的美得不像話」、「如果不是那醜頭飾，我還不知道佘詩曼原來美得那麼誇張」。

佘詩曼高中到瑞士讀書，大學畢業後才回香港，在1997年參加香港小姐奪下季軍，之後也和無線電視TVB簽約，後來成為當家花旦，更有許多經典代表作品；而現年46歲的佘詩曼戲劇作品減少，但經常透過社群更新近況或和粉絲互動，外貌保養得宜最被常拿來討論。