「本土劇女神」曾莞婷常在社群網站分享生活點滴，近日曬出到海邊出遊照，久違放風，也拍了一系列美照，其中一張她穿著比基尼美胸呼之欲出，若隱若現的性感，讓大批男粉看了快暴動。

曾莞婷最近到關島旅遊，日前才曬出一系列美照，今（28日）又分享到海邊的照片，開心寫下：「久違的沙灘與海水」，只見她戴著草帽、身穿黑色長袖襯衫搭配短褲，愜意躺在椰子樹上，襯衫短版設計讓她露出一截小蠻腰，還秀出一雙修長美腿，再搭配身後的藍天大海背景，畫面賞心悅目，看來相當放鬆享受。

曾莞婷到關島度假，相當愜意。（圖／翻攝自臉書）

曾莞婷胸前襯衫蹦開，渾圓胸形被看光。（圖／翻攝自臉書）

不過最吸睛的是，在最後一張照片裡，曾莞婷微微轉身以側面入鏡，胸前襯衫竟大敞開，不只露出內裡搭配的黑白條紋比基尼，渾圓胸形更是被看光，火辣S曲線一覽無遺，讓大批粉絲激動狂讚「這身材太辣了吧」、「第四張香爆」、「最後一張太犯規了吧」、「女神好美」。

最近東京奧運夯，日前楊勇緯奪下柔道銀牌，圈了一大波粉絲，曾莞婷也開心發文：「聽說今天多了很多楊太太，所有的辛苦都在這一刻被見證了」，恭喜柔道男神。