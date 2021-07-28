「半島電視台」（Al Jazeera）28日報導，印度正建設邊境鐵路，連結該國與中國大陸、尼泊爾和不丹接壤，曾發生多次邊境衝突的錫金省（Sikkim）；不過專家警告，相關工程可能加劇當地發生山崩和其他自然災害的風險，對大量居民的生命構成威脅。

根據報導，印度2009年起開始建設連接西孟加拉省石福（Sevoke）和錫金省蘭浦（Rangpo）的山地鐵路，且未來還有意進一步延伸至錫金邦首府甘托克（Gangtok）。印度此舉不僅將錫金省納入該國鐵路網、促進當地觀光等產業，更意在加強於該區域的運輸能力，以便在緊急時能讓部隊迅速增援乃堆拉山口（Nathu-La Pass）等邊境要點。

不過西孟加拉省地理研究者帕若堤（Jatishwar Bharati）指出，該區域的岩層仍十分年輕，加上地震頻仍，開鑿隧道、重型工程車輛移動等行為造成的震動，都可能進一步加劇當地地質的不穩定；不僅可能如上個月一般，在工程進行時直接發生坍塌，更會加劇當地於季風季節大雨來襲時，發生山崩和其他自然災害的風險。

非政府組織「南亞水壩河流及民眾網路」（SANDRP）成員德卡（Himanshu Thakkar）也告訴「半島電視台」，爆破、開鑿隧道和山壁、修築道路與城鎮等行為，都會提高該區域發生自然災害的風險，而印度政府並未在啟動相關工程前進行任何研究。

石福至蘭浦的山地鐵路工程包含14座隧道和17座橋梁，位於西孟加拉省噶侖堡（Kalimpong）區域的10號隧道，6月17日就曾發生過坍塌，造成2名工人死亡、5人受傷；且季風帶來的暴雨，本月8日才在西孟加拉省引發山崩等災害，位置與最接近的工程施工處僅距離約3公里。