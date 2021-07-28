台中一名人妻2018年10月間，在丈夫車子的行車紀錄器，發現他4天內二度帶小三到摩鐵開房間，讓她崩潰的是，老公偷吃的對象竟是親弟弟的老婆，一旦揭發，深怕弟弟的家庭破裂，不敢跟弟弟說，只好選擇勸丈夫放手，不料丈夫卻當著弟弟與孩子的面，對她大打出手，心碎之下決定提告，台中法院審理後，判決人夫應賠償妻子30萬元。

人妻與丈夫婚後育有1子，原來夫妻感情甚篤，不料2018年10月間卻在丈夫行車紀錄器，發現他二度開車戴弟媳上摩鐵開房間，第一次待了2小時，第二次待了4小時，得知老公偷吃弟媳瞬間崩潰，卻又不敢告訴弟弟，深怕說出來弟弟與娘家的家庭就毀了。

人妻最後與丈夫攤牌，希望他能回頭放棄這段不倫戀，沒想到丈夫竟然腦羞成怒，當著弟弟與小孩面前，對她毆打成傷，讓她忍無可忍，決定向法院提告。

人夫辯稱，妻子時常無緣無故與他發生爭執，甚至在他的車上加裝GPS監視，讓他深受其擾，只好搬出家中，弟媳則是長期受到妻子娘家精神暴力，2人處境相似，難免情誼較佳，而且汽車旅館不代表就是姦宿場所，堅決否認外遇。

台中簡易庭勘驗人夫與弟媳的對話，發現人夫曾傳訊弟媳「好想要妳」，弟媳則回「那怎麼辦」，人夫再回訊「等妳有空」等親密對話，可見2人確實侵害人妻配偶權，因此判決人夫應賠償妻子30萬元，全案仍可上訴。