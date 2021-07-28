美國智慧機龍頭蘋果公布最新一季度才爆，整體營收獲利表現皆創下歷史新高紀錄，但蘋果執行長庫克（Tim Cook）依舊示警，矽谷的「供應限制」將影響本季iPhone與iPad的銷售，也就是晶片缺貨問題已經從Mac與iPad轉移至iPhone與iPad。然而，從蘋果透露內容來看，並非台積電提供的先進晶片缺貨，仍是成熟製程缺貨問題仍難以解決。

蘋果會計年度Q3財報指出，合併營收達814.1億美元，毛利率43.3%，獲利217.4億美元，每股盈餘1.30 美元，均優於市場預期。產品方面來看，iPhone 營收增長將近50%，Mac、iPad以及穿戴式裝置等產品都有雙位數成長，服務營收年增 33%。

iPhone營收大增，庫克指出，iPhone 12 Pro 和 Pro Max 熱銷，帶動蘋果毛利率成長，分析銷售狀況，認為這些購買iPhone不僅是想升級的蘋果舊客戶，還有更換生態系的新客戶，這都有雙位數的成長。

不過，庫克也提及，目前蘋果面臨晶片缺貨，但主要是來自於傳統製程（legacy node）晶片，而非高效能處理器採用的先進製程晶片，傳統製程晶片通常用於一般日常功能，像是驅動顯示器或音頻解碼，也可用來製造較舊型的設備。庫克表示，所有的手機品牌都面臨同樣問題，所以他把這個問題定義為產業的短缺現象。

庫克坦承，晶片缺貨、需求強勁，已經超出蘋果預期，導致在前置時間（lead times）難以取得完整零組件。庫克並補充，如果不是晶片短缺造成的供應限制，營收表現應該更好，但根據庫克給出數據來看，原本預期會影響30~40億美元，但實際影響不到30億美元。

蘋果對成熟製程晶片短缺也不是第一次示警，早在上次財報電話會議就提及，蘋果財務長梅斯特里 (Luca Maestri)指出，該季度(會計年度Q2財報)的營收之所以能大幅增長，主要是靠先前拉貨的晶片庫存輔助，但隨著使用舊一代技術生產的晶片、這些與車用晶片屬於同一種類型的晶片，缺貨問題可能讓第三季的營收出現大幅度季減表現，但仍有強勁的雙位數年增成長。

庫克當時解釋，先進製程晶片供應無虞，但在舊製程上，運用在面板傳輸資料、相機電源以及解碼音效、管理電池等晶片有缺貨問題。