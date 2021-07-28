新冠肺炎疫情令不少人意識到健康的重要，新光人壽近期投入高端健檢市場，於板橋設立健檢中心，只要把握降級的一個月內預約，即可享有「買一送一」優惠，花費3萬元可多帶一人健檢，造福長輩、客戶等，還可在園區加價住宿，閒暇時做Spa、美容放鬆，盼提供賓至如歸的感受。目前為止，已有660人刷卡預約。

為確保隱私，板橋新光健檢中心在場內設有多個簾子，一次可為8個顧客服務，每日最多可以服務32個顧客。顧客檢查前，貴重物品都可以鎖起來，亦有場地供顧客更衣，掛外套，現場還有Dyson吹風機供顧客使用。

板橋新光健檢中心提供腹部超音波、內視鏡、心電圖、X光、骨質密度檢查等服務。其中的內視鏡檢查，首度引進了智慧消化道病變自動偵測辨識系統，提供高解析度影像，協助及早發現病變。為方便顧客檢查，有些檢查甚至躺著就能做，而在需要走動的地方，也都設有隔屏，確保他人看不到顧客的樣貌，充分保障個人隱私。

院長朱光恩表示，目前新光已釋出了降級優惠，只要在降級開始的1個月內，即7月27日至8月27日預約，即可享有「買一送一」服務，3萬元的價格，就能滿足2個人的健檢需要，顧客可以帶著自己家中的長輩、客戶來檢查，還可搭配「套餐」，加價享有住宿、Spa、美容等服務，提供賓至如歸的感受。

新光人壽慈善基金會董事長吳東進表示，他有個理想，外縣市的阿公、阿嬤可趁週末前到板橋新光健檢中心做檢查，而兒孫們則可搭高鐵到X park看企鵝，到附近逛街等，再到健檢中心與阿公、阿嬤會合，祖孫三代在園區加價住宿，一同度過週末，在健檢的同時，還可共享天倫之樂。