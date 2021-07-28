射箭好手「雷母」雷千瑩。(體育署提供)

不定向飛靶射擊好手楊昆弼。(體育署提供)

桌球男單賽事，「小林同學」林昀儒成功晉級四強。(體育署提供)

東奧賽程進入第五天，蔡英文總統今晚表示，這一屆奧運，台灣選手在每一個參賽項目，幾乎都有亮眼的表現。她肯定體育署從2019年啟動的「黃金計畫」，曾經辛苦耕耘的，終究結出了美好的果實。台灣的體育實力，就是我們的驕傲。

蔡英文在臉書表示，今天桌球男單賽事，「小林同學」林昀儒 直落四擊敗對手，成功晉級四強，也確定會追上 莊智淵在2012年倫敦奧運獲得男單第四名的台灣紀錄。下一場，小林同學將對上世界排名第一的中國選手。「加油！讓世界看看台灣「天才少年」的實力吧！」

在羽球賽事，她說，一早許多人還來不及打開電視，「小戴」戴資穎就已順利贏球。傍晚「小天」周天成 和王子維同時出賽，各自拚滿三局後拿下勝利，至此羽球小組賽告一段落，台灣選手全部晉級八強！我們都會繼續密切關注。

在體操賽事，今晚登場的男子全能決賽，「亞洲貓王」唐嘉鴻以六項總和84.798分，名列第七名，締造台灣選手在奧運的新紀錄！蔡英文喊話「嘉鴻，你的好表現，全世界都看到了。你對轉播鏡頭比的愛心，在台灣的我們也接收到了」。

同場出賽的「鞍馬王子」李智凱雖然不慎受傷，但她說，幸好傷勢沒有大礙，教練也請大家放心。我們會繼續為李智凱後續的鞍馬單項決賽集氣！

今天出賽的還有征戰三屆奧運的射箭好手「雷母」雷千瑩、台灣第一位達到「奧運游泳參賽A標」的水之呼吸王星皓，蔡英文表示，即使沒闖進下一關，你們依然是所有台灣人的標竿。另外，曾打破世界紀錄的不定向飛靶射擊好手楊昆弼也正在進行資格賽，明天繼續加油！

蔡英文強調，這一屆奧運，台灣選手在每一個參賽項目，幾乎都有亮眼的表現。有時同一時間有好幾場精采賽事，打開電視，我們甚至不知道該先收看哪一場轉播才好。

目前，代表團的總獎牌數也已經創下歷史新高，她說，這一切的好表現、好成績，都要歸功於選手的付出、國家運動訓練中心各項後勤團隊長期的協助，以及教育部體育署從2019年啟動的「黃金計畫」。「曾經辛苦耕耘的，終究結出了美好的果實」。

她強調，特別標籤出每一位選手和後勤單位，是希望奧運期間，我們大力加油打氣；奧運過後，更要不斷提升環境，持續給予支持！「台灣的體育實力，就是我們的驕傲」。