趙小僑（右起）與兒子劉子銓、老公劉亮佐一家三口感情好。（摘自趙小僑臉書）

41歲趙小僑近年轉型當Youtuber，開設「趙小僑女人說」分享日常，親民的風格深受網友喜愛，日前她在上傳了一支做韓式料理的影片，小秀幾句韓文，標準發音令人驚艷，其實她已學韓文將近5年，曾是喬傑立家族旗下女團「七朵花」隊長、身為偶像組合大前輩的她，更是對韓團研究得超透徹。

提到開始學韓文的契機，趙小僑說某陣子突然很想學一個新的語言，「原本想要法文或義大利文，結果被我小姑吐嘲『何時能用到』，我想想也是，就決定找個離台灣比較近國家的語言」，剛好她又很喜歡韓國文化和音樂劇，最終選了韓文，現在已經學到韓檢4、5級（最高為6）的程度，原本初級班人超多，但同學們陸續放棄，到現在每次續班都會面臨有可能開不成課的狀態，讓趙小僑不禁笑喊「我也不知道為何自己可以堅持那麼久」，每個禮拜去補習班前都會跟婆婆說「我出門去上韓文課囉」，婆婆也被她的毅力嚇到，回說「要學到什麼時候，都可以當博士了」。

趙小僑透露疫情前大概每年都會拜訪韓國2、3趟，「我有個固定的旅伴，我們都會一起約在仁川機場碰面，去韓國也每天都很忙，白天逛街、吃美食，晚上去看音樂劇」，還曾飛去首爾觀賞BIGBANG和防彈少年團（BTS）的演唱會，平時也很常看韓國戲劇跟綜藝節目，足見她對韓國的熱愛，並表示之後也想去韓國長住一段時間，報名語學堂把韓文學到最好。

對於韓團她更是瞭若指掌，從老團到新團的每位成員她都認識，還能仔細分析每團的特色，笑說自己每天晚上都在看這些東西，老公劉亮佐都不想理她了，而談到「TWICE」台灣成員子瑜，她說「子瑜屬於害羞、能夠激起男生保護慾的類型，亞洲女偶像走這路線最吃香了，也很佩服她啦，一個人在在異鄉生存真的不容易」，更自爆「我以前一直被孫總罵，說我講話太快，個性大喇喇，很不會包裝自己」，也感嘆「那時候（七朵花）算是有做出一點成績，我們那個年代就像韓國的訓練模式，每天要上說話、舞蹈、歌唱等各式各樣的課程，但現在台灣要打造一個偶像團體真的不容易，學了韓文就更能去了解別人為什麼那麼強」 。

她去年為慶祝臉書粉絲破10萬，特地揪兒子劉子銓的4位女同學與她一起練跳當紅韓國女團ITZY的〈Not Shy〉，從排隊型到舞蹈動作全都不馬虎，成品出爐後連KPOP迷都稱讚，她透露近期最欣賞的新團就是青春、帥氣風格兼具的ITZY，「那時候只有預告，還沒整支MV出來，我就跟銓銓的同學說我要練這首」，沒想到竟是ITZY所有歌曲中最難跳的一首，她還一度練到肩膀和背都扭傷，去打完針才順利完成整支cover影片的拍攝。至而大陸之前曾推出明星女團競演真人秀《乘風破浪的姐姐》，趙小僑也說如果有機會的話當然不排斥再組1次女團，並爆料其實劉子銓14歲時有去參加過男團徵選，雖然當時落選，但後來他也確定了自己的方向會以演戲為主。