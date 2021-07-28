長輩一句「要常常來看我」，觸動不少照服員的心，本土疫情爆發以來，弘道老人福利基金會除增加電話關懷頻率外，也到宅送防疫物資包，讓長輩真實感受關愛。（謝佳潾攝）

長輩一句「要常常來看我」，觸動不少照服員的心，本土疫情爆發以來，弘道老人福利基金會改以電話關懷服務長輩，進而發現長輩在家防疫期間有明顯的無助感，所以除增加電話關懷頻率外，也到宅送防疫物資包，讓長輩真實感受關愛。

「妹仔，進來坐啦！」弘道指出，這是91歲吳姓阿嬤每每見到照護員的口頭禪，聽起來很熱情，但背後卻是滿滿洋蔥。弘道說，吳阿嬤與失智的大兒子、中風的小兒子和孫子、孫媳婦同住，3年前弘道為小兒子提供服務後，減輕了阿嬤與孫子的照顧壓力。

不料，2年前年吳阿嬤在家中不慎跌倒、導致髖關節骨折後體力大幅下滑，在照顧上更顯吃力，加上大兒子近期確診失智，孫媳婦生產後需要調養，所以前些日子2個兒子都只能先送至機構短暫居住，而這段時間吳阿嬤天天擔心2個兒子，時常紅著眼眶，身心狀態每況愈下。

而今，吳阿嬤的2個兒子雖然已經回到家中生活，但阿嬤依然對於自己無法照顧兒子而感到憂慮，甚至出現疑似失智症的狀況。照顧祕書（弘道對照服員的尊稱）擔心阿嬤在疫情間會因無人講話聊天而加劇病況，因此除增加電話關懷頻率外，還趁到宅送物資時多加陪伴。

照顧祕書說，經一段時間的「熱線加送貨陪伴」後，吳阿嬤的心不再無助，漸漸恢復以往的開朗的個性，且也讓孫子及孫媳婦能放心地外出工作。弘道社工說，每次為阿嬤送上防疫物資包時，她都會笑得很開心，也會很熱情地邀請大家到家裡坐，看得出來她很需要陪伴。

弘道屏東服務處處長陳峙瑋指出，因應疫情在線上發起「高齡屏安生活，我陪你」的募款，邀請大家一起響應愛心捐款助老行動，一起用愛溫暖獨居弱勢長輩。