美國參議院外委會今天通過法案，要求國務卿協助台灣重獲世衛觀察員身分。外委會主席梅南德茲表示，中國阻擋台灣參與世衛的作為狹隘，也恐危及國際社會，美國應拿出更多作為。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）持續肆虐全球，參議院外委會今天召開會議，審理由委員會主席梅南德茲（Bob Menendez）3月17日領銜提出、要求美國國務卿制定策略，協助台灣重獲世界衛生大會（WHA）觀察員身分的法案。

梅南德茲在會中批評，中國阻擋台灣獲得WHA觀察員身分的作為不只狹隘，也會危及國際社會，尤其在全球努力擺脫疫情之際。他說：「這部法案清楚表達，美國必須拿出更多作為支持台灣國際參與，尤其在世界衛生組織（WHO）。」

根據草案內容，美國國務卿在台灣未取得觀察員身分的每屆WHA後，須說明美國在協助台灣計畫上，有做出哪些改變與精進作為。

法案指出，台灣是全球衛生模範貢獻者，自1996年來挹注超過60億美元（約新台幣1714億元）經費。去年在成功抑制COVID-19境內傳播後，也大方捐出數百萬件個人防護裝備與檢測試劑給需要的國家。

法案表示，台灣自1997年開始爭取加入世衛，2009 年起在美國與世界衛生組織理念相近會員國支持下，加上兩岸關係改善，獲邀以觀察員身分參與WHA。之後由於中共反對，台灣自2017年以來已連續多年未獲邀。

法案強調：「病毒無國界，不必要地將台灣排除在全球衛生合作外，只會增加全球傳染病所帶來的危險。」

參議院外委會最後以口頭表決方式，無異議通過法案，接下來將送交參議院全院審理。眾議院外委會已在3月25日通過內容幾乎完全相同的眾院版法案。

待其中一部法案獲得參眾兩院通過，就能送出國會，送交美國總統拜登（Joe Biden）簽署後生效。1100729