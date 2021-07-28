因疫情關係，琉球三隆宮經擲筊請示後，確定「辛丑正科琉球迎王」延至12月3日，而東港東隆宮、南州代天府則未有延期打算，一切照舊。（謝佳潾攝）

東港、小琉球及南州有豐富的王爺信仰文化，而今年也都將迎來3年1科的迎王平安祭，但因疫情關係，琉球三隆宮經擲筊請示後，確定「辛丑正科琉球迎王」延至12月3日，而東港東隆宮、南州代天府則未有延期打算，一切照舊。

經三隆宮調整迎王日期後，今年三地的迎王平安祭順序變成東港10月24日率先開始至31日，接續是南州11月17日至22日，而原本要在雙十節搶先登場的琉球迎王，則改至12月3日至12月9日，為今年最後恭送王駕「燒王船」的廟宇。

琉球迎王平安祭典會總幹事蔡文財說，防疫警戒雖已降為二級，但考量國內疫情尚未穩定，還有不確定性，且全民疫苗施打率至6成還有差距，所以覺得有延期的需要，而若延至12月，猜想屆時疫苖覆蓋率應該會提高，因此經向神明請示後，確定將「請水」儀式改在12月3日。

對此，東港東隆宮指出，目前評估疫情會好轉、相信到10月時可能會解封，加上迎王本來就是在除瘟疫的儀式，因此尚未有延期打算，一切照舊；而南州代天府副主任委員謝文田則表示，視東港東隆宮的動向再做決定。

迎王對東港、琉球來說，是比過年還要重要的盛事，許多旅外鄉親及在外作業漁船都會回鄉參與，整個鄉熱鬧滾滾、港口停滿船隻，連民宿也會被預訂一空。而迎王有請水、王船遶境、燒完船等儀式，當中王船遶境是可看到「陸上行舟」的壯觀畫面，精雕細琢、彩繪華麗的王船，美不勝收。

而琉球迎王平安祭還有特有的「王船進水」儀式，會在平安祭前舉行，王船建造規格完全比照古船型式，在迎王祭典中王船被視為法器，最終是火燒送千歲遊天河，所以進水典禮如同是王船的啟用典禮。