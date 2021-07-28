2017台北世大運創下史上最佳26金34銀30銅表現，閉幕典禮進場時受到觀眾熱烈歡呼。(鄭任南攝)

東京奧運如火如荼進行中，台灣也屢傳佳績，截至目前為止已經拿下了6面獎牌，打破過往紀錄，也讓網友忍不住提問為何今年台灣奧運這麼強，不少鄉民也給出答案，紛紛直指4年前的台北世大運就是主要原因之一。

台灣在奧運場上捷報頻傳，先有柔道好手楊勇緯奪銀後，接著女子舉重郭婞淳更是一舉奪得金牌，還打破奧運紀錄，目前以1金、2銀、3銅暫居第17名，也已經締造台灣在奧運史上最佳成績。

有網友在PTT八卦版提問「台灣奧運今年這麼強的原因」，他不解表示，台灣在人民不看好，政府也不重視體育的情況下，能夠在這次奧運創下佳績，實在很好奇原因。

不少鄉民紛紛留言：「跟2017世大運有關」、「從上次世大運就可以看出端倪了，現在很多選手都是那時期出來的，新生代表現真的很不錯」、「世大運啊，加上這次在東京，時差也不用調，但現在舒服還太早」、「世大運加強不少選手自信心」、「奪牌的很多上次世大運出成績的」、「可能疫情比較輕微也有點影響」。

也有人持不同意見：「台灣奧運成績在人口土地資源限制下算滿強的了，今年又更好」、「才剛開始沒幾天，奧運總共有好幾百面金牌好嗎」、「田徑、游泳還沒比，那才是獎牌庫」、「套句選舉的話，真正大票倉還沒開」、「田徑開始就知道世界的殘酷了」。

2017年台北世大運從民眾不看好，到最後舉辦大成功，中華隊也創下史上最佳26金34銀30銅表現位居第三名，僅次日本與韓國，隨著賽場上好消息頻傳，民眾也由冷到熱，紛紛購買門票支持選手，共賣出72萬張的賽事門票，平均售票率達87%，遠遠超過上屆光州世大運的52%，門票收益更超過1.4億新台幣，國際大學運動總會主席奧雷格·麥斯汀也讚譽有加，表示這是他看過最成功的賽事之一。