桃園市議會27日臨時會通過兩個提案，分別是每位市民普發現金新台幣5千元，以及桃園市打的疫苗必須經過國際認證，對此，桃園市長鄭文燦備受壓力；而新北市議會甚至提案發1萬元，也如同將綠營一軍。港媒分析指出，桃園市議會，國民黨是多數黨，藍營搭配無黨籍議員的力量，通過普發5千元現金提案，加上桃園市打的疫苗，必須經過國際認證，有激勵藍營士氣功能。

香港媒體《中評社》28日分析指出，桃園市議會國民黨團27日也在市議會臨時會提出動議，桃園市民普發現金5千元。雖然綠營議員提出反對，但是議會表決通過，地方已經引發巨大迴響，不少人羨慕桃園市民這項福利，壓力也回到桃園市長鄭文燦與市府團隊，逼得鄭文燦下午在防疫專案會議開始之前提出說明與解釋，雖未埋單但也沒有斷然拒絕。全桃園市民如果普發5千元，依據桃園市人口227萬計算，總經費高達114億元，鄭文燦認為，桃園市並無足夠財源，若要大幅舉債發放，也要評估其合理性及可執行性，

至於桃園市議會決議，施打的疫苗必須經過國際認證，形同拒打高端，既是表態也是施壓。不過，台灣的國際疫苗短缺，蔡政府拿國產疫苗出來補空窗期，部份人還是會埋單。就有綠營議員提問如果願意施打高端疫苗，他們的權益是否因此被剝奪？議長邱奕勝的回應。要打也沒問題，這也說明議會的提案，只是建議，沒有拘束力。

由於桃園市議會，國民黨是多數黨，藍營搭配無黨籍議員的力量，通過普發5千元現金提案，加上桃園市打的疫苗，必須經過國際認證，有激勵藍營士氣功能，國民黨市議員都接到市民詢問何時要發5千元現金，基層肯定國民黨，把領不到的責任推給綠營，這樣藍軍的目的也達到了。