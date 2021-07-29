台灣民意基金會27日公布最新民調，對六都市長防疫表現，50.3％覺得新北市長侯友宜表現較好，其次台北市長柯文哲30.4％、29.4％覺得高雄市長陳其邁，侯友宜傲視群倫，仍居第一，被肯定度上升4.8個百分點。但柯文哲被肯定度與上月相較下滑6個百分點。對此，前民進黨立委林濁水直言，只有柯文哲獨降，國民黨可以稍微喘口氣了。

台灣民意基金會董事長游盈隆分析，昨日公布的六都縣市長防疫表現，與上個月相比，排序沒有變化，但柯被肯定度顯著下滑6.3個百分點，與侯相差20個百分點；陳續居第三，被肯定度上升1.6個百分點，僅落後柯1個百分點；盧居第四，被肯定度明顯上升7.2個百分點，只差陳4.1個百分點。

台北市長柯文哲。(圖/本報資料照)

游盈隆說，桃園市長鄭文燦肯定度提升3.4個百分點，防疫表現不突出，能見度依然偏低。

游盈隆進一步指出，以政黨交叉分析，侯除了高雄落後陳，其他地區都重回龍頭地位，且不論從教育程度、職業背景或省籍族群角度看，侯仍然獨占鰲頭；柯在雙北、桃園則都居第二，盧則在55到64歲族群中異軍突起，僅次於侯。

對於台灣民意基金會這份民調，林濁水28日於臉書貼文表示，「眾人皆升，柯獨降，民眾黨也一樣，國民黨終於可稍微喘口氣了」。