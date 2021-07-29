美軍《星條旗報》（Stars and Stripes）報導，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）27日承認，部分亞裔美國人近幾個月確實遭受「不可接受的歧視」，但強調美國「願意承認自己的缺陷」，並與公眾合作努力加以改善，而不是在政府主導下掩蓋真相。

奧斯汀27日在訪問新加坡期間，出席由英國智庫「國際戰略研究所」（International Institute for Strategic Studies IISS）舉辦的「富麗敦論壇」（Fullerton Lecture）。他在該論壇中發表演說，稱美國的民主價值觀並不容易實現，且美國也「並非總是正確的」，如部分亞裔美國人和來自美國太平洋海外領土的公民，便在近幾個月持續受到歧視。

加州州立大學「仇恨與極端主義研究中心」（Center for the Study of Hate and Extremism）先前提出報告，稱2021年美國16座主要城市的反亞裔仇恨犯罪案件數量大幅增加，較2020年同期上升達145%；而根據美國警方的資料，波士頓的亞裔仇恨犯罪數量增加60%、洛杉磯80%，紐約市則高達262%，主因是亞裔民眾被與新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發連結在一起。

奧斯汀表示，這些行為是「不可接受的」，是美國民主須承擔的「痛苦錯誤」，但他相信美國「比這好得多」。奧斯汀指出，美國沒有試圖掩飾自己的錯誤，當民主陷入困境時，所有人都能清楚地獲得這些資訊，而不是被國家所掩蓋；他強調，美國能藉此獲得自我糾正的能力，並努力與盟友共同向更完美的聯盟邁進。如美國總統拜登（Joe Biden）已於5月簽署法律，希望遏止對亞裔美國人的仇恨犯罪。