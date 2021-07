美軍《星條旗報》(Stars and Stripes)報導,美國國防部長奧斯汀(Lloyd Austin)27日承認,部分亞裔美國人近幾個月確實遭受「不可接受的歧視」,但強調美國「願意承認自己的缺陷」,並與公眾合作努力加以改善,而不是在政府主導下掩蓋真相。

奧斯汀27日在訪問新加坡期間,出席由英國智庫「國際戰略研究所」(International Institute for Strategic Studies IISS)舉辦的「富麗敦論壇」(Fullerton Lecture)。他在該論壇中發表演說,稱美國的民主價值觀並不容易實現,且美國也「並非總是正確的」,如部分亞裔美國人和來自美國太平洋海外領土的公民,便在近幾個月持續受到歧視。

加州州立大學「仇恨與極端主義研究中心」(Center for the Study of Hate and Extremism)先前提出報告,稱2021年美國16座主要城市的反亞裔仇恨犯罪案件數量大幅增加,較2020年同期上升達145%;而根據美國警方的資料,波士頓的亞裔仇恨犯罪數量增加60%、洛杉磯80%,紐約市則高達262%,主因是亞裔民眾被與新冠肺炎(COVID-19)疫情爆發連結在一起。

奧斯汀表示,這些行為是「不可接受的」,是美國民主須承擔的「痛苦錯誤」,但他相信美國「比這好得多」。奧斯汀指出,美國沒有試圖掩飾自己的錯誤,當民主陷入困境時,所有人都能清楚地獲得這些資訊,而不是被國家所掩蓋;他強調,美國能藉此獲得自我糾正的能力,並努力與盟友共同向更完美的聯盟邁進。如美國總統拜登(Joe Biden)已於5月簽署法律,希望遏止對亞裔美國人的仇恨犯罪。