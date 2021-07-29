法治，是限制還是自由？是為了遵守還是打破？以風趣幽默的筆調，從30個日常觀察中，一窺德國強盛背後的祕密。

身為屋主卻不能自由修整花園裡的樹木？

麵包烘焙師不能兼營甜點？想開家肉鋪也需要執照？

市售冰淇淋成分比例都有規範，不能自由調整？

既然是法治大國，一切事情都讓政府跟法律決定就好？

所謂的德國印象，就是真實的德國嗎？

德國名列全球五大經濟體，在科技與經濟各方面的成績有目共睹，他們是怎麼做到的？是什麼造就了這個國家的強大？又是什麼養成德國人善於思辨又自律的生活秩序？所謂的法治，是限制還是自由？

德國媳婦鄭華娟旅居德國多年，用一貫好奇、打破砂鍋問到底的精神，透過觀察與探究，發現多數德國人引以為傲的法治，並非神聖不可侵犯的鐵律，而是每天都有人質疑，都期待被推翻，甚至鼓勵人民參與討論的公共議題。然後才在這些思辨與修正中，逐漸形成一套縝密的法律。

鄭華娟在本書中透徹的觀察德國大小事，以風趣幽默的筆調，嚴謹考究的態度，介紹生活、經濟、法治三個層面。期待能在這趟文字旅行後，給讀者多一種了解德國文化的角度，也開啟更多透過不同角度觀看的風景。

【精彩書摘】

屋主可以自行決定如何整修花園裡的花草樹木嗎？

先說一個婆婆的故事，看完之後你或許就知道這題的答案了。

婆婆很喜歡她的大花園，花園裡種了許多漂亮的植物，裡面還有一個池塘，水生植物和金魚也是她的最愛。

婆婆最喜歡訂閱各種不同的花園工藝雜誌，從雜誌中可以得知不少德國最新的園藝法令規範，這樣她就知道哪些花對她的花園好，同時又對整個生態有益。

我是最沒綠拇指（園藝專長）的人，婆婆對我早就放棄了。

每次一看見我就會長嘆：「唉～我的大花園以後誰來照顧呢？」

我就會接一句：「當然不可能是我。」

婆婆：「絕不要說絕不可能，或許妳哪天轉性，變得喜愛花草植物也不一定喔！（婆婆似乎還抱著希望）」

我：「我一點也不對自己失望，甚至現在就想開始幫妳整理花園！」

婆婆：「哪行啦？妳根本就不懂啊！」

以上對話就在婆媳的日常相處中不斷跳針。婆婆說我不懂，完全是實情。我目前種得最好的是廚房裡來不及吃（有時是出去旅行前忘了處理，回到家才發現）而長出新莖芽的馬鈴薯。

婆婆失望之餘，也只能對我的糊塗搖頭。

婆婆最近有了新的花園嗜好：餵野鳥。

她在花園裡整排的灌木叢一角，掛上了幾個野鳥餵食包，冬天缺糧的野鳥們就會來啄食。婆婆整個冬天就在客廳的大落地窗前，等著這些美麗的野鳥到來，像個興奮的小孩，每天拿著望遠鏡隔窗看這些美麗野鳥的活動。

這個餵野鳥的冬日嗜好，婆婆可愛的稱之為「野鳥TV」。

婆婆打電話來給我：「妳有空過來看野鳥TV喔，現在又多了好多不同的鳥種！非常漂亮！」

我：「真幸福啊！妳這種TV節目真的非常環保，不用電，鳥又可以吃東西，明年就可以生出很多小鳥！」

婆婆：「一點也不錯！我最怕的事情就是春天花園鳥很少，這讓我擔心大自然是否生病了！」

我：「這鳥食的投資很棒！照顧了鳥又可以看鳥，實在很開心，而且明年還會有更多小鳥。」

婆婆：「啊！說到這個，我要趕緊去買鳥食，牠們現在很挑食，比較便宜料少的鳥食包還不肯吃哩！」

尖叫！婆婆真的是觀察入微，連野鳥的口味都可以抓得準。

說了這麼多，到底解答是什麼？別急，解答就在冬天之後。

冬天過後，婆婆預訂了專業園藝修剪師來修剪花園的樹木，當然灌木叢也要修枝。

當園藝修剪師三月初來修剪時，一眼就看見了掛在灌木叢一角，已空的鳥食網袋。婆婆立即告知修剪師，灌木叢這一角不要修剪。

這真是奇怪，為什麼會這樣呢？

因為德國的所有園藝師都必須遵守國家所制定的《國家自然保護法》的〈樹木樹枝修剪法規〉。這個法律的原始法令源自一九三五年，然後在一九七七年增修新的內容。也就是說，所有動植物的自然生長條件都必須受到此法的保護及規範。從德國國土上的農業用地至私人用地上的植物，都涵蓋在管轄範圍內。

換句話說，德國園藝師受此法約束，每年三月一日至九月三十一日，不可以修剪任何有動物進出築巢或活動頻繁的樹木、樹枝，或樹叢。

婆婆的灌木叢明顯仍有鳥類進出，甚至在今年有孵化鳥蛋的可能性，所以園藝師不可以進行任何修剪行為，以免觸法。

因此園藝師只將灌木叢修剪了一半，另一半要等到十月一日之後才可以修剪。

婆婆：「這保護小鳥的法令真好，園藝師遵守法令也很專業。」

我：「小鳥們知道這裡是牠們的快樂天堂，可以享受不受打擾的春天，今年的花園一定會很熱鬧！」

婆婆：「那我就開心了！春天來了鳥食就不用掛了，牠們會自己覓食，順便帶築巢的材料回來。」

婆婆完全了解野生動物的習性，這才是真正保護動物的心。

讀完這個故事，你應該也可以猜到這題的答案了。是不是很驚訝一個強大的工業國家，竟然細心到連樹枝上的鳥巢，也立下國家法令來保護呢？在一板一眼的法條規範下，藏著的卻是對環境的溫柔呵護哪！

婆婆和我，在花園裡一起期盼著不寂靜的春天，還有許多可愛新生小鳥嘈雜聲的夏日季節的到來。

(本文摘自《法治大國的日常小事》/圓神出版)

【作者簡介】

鄭華娟

時間和空間對她而言，都是無疆界的遊樂場。無論是扮演德國小鎮的家庭主婦、臺灣的詞曲創作人、作家，或是在世界各地旅行的旅人，她都不改其脫線搞笑、貪玩好奇的本色，腦中永遠有著許多新鮮有趣的想法。

寫過的書：

《重逢咖啡館》《愛的連鎖殺意》《古董屋裡的微光往事》《德，意志》《溫柔的心，強大的力量》《我是氣質卡》《好笑華娟撞見維也納咖啡》《愛的可頌麵包》《氣質卡小狗學堂》《求婚大旅舍》《愛的小動作》《五月花修道院》《肥皂大學忙線中》《巧克力情書》《我的美食異想世界》《四季花杯盤》《提著菜籃上米蘭》《美麗的旅行荷包》《萊茵情人》《野葡萄藤之戀》《南十字星下的約定》《往天涯的盡頭單飛》《巴黎小館祕密情人》《羅曼蒂克路：鄭華娟亂走亂逛亂畫旅行簿》《黑森林的愛情樹》《花內褲排排掛》《溫馨廚房咖啡座》《紅12的祕密》《香水婚紀念日》《海德堡之吻》。

得過的獎：2003年 德國馬克吐溫旅行文學獎

拿過的執照：奧地利維也納獨立咖啡學院最高級咖啡師

【繪者簡介】

倪端宏

倪瑞宏，一九九○年生，天秤座，臺北人。

臺北藝術大學美術研究所畢業，目前是全職仙女藝術家，作品曾入選二○一九年臺北美術獎、二○一七年臺南新藝獎、二○一五年桃源創作獎首獎，在國內外藝博廣受好評。代表作是為第二十九屆金曲獎頒獎典禮、萬華城西生活節繪製的插畫，第一本圖文著作《仙女日常奇緣》也獲得二○二一臺北國際書展非小說獎。

擅長畫人物，樂此不疲的捕捉人間各種靈魂。除此之外也繼續朝向臺灣好媳婦的目標努力。

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