在台灣任期將近四年，知名跨國疫苗廠台灣總經理Philip Ho即將屆滿離開台灣。Philip Ho來自英國，雖然不會說中文，卻樂意主動與同事互動，而擁有建築系背景的他，時常拿起白板筆，透過圖像解說讓團隊清楚他的思考脈絡。在台灣這段期間，他深受台灣文化影響，除了喜歡吃美食，也因為喜愛騎單車曾參與彰化經典百K競賽，讓他留下深刻印象。此外，在台工作期間，他更積極參與公共衛生事務，與衛生福利部成為緊密的夥伴關係。

●接軌國際流感疫苗使用趨勢 協助提倡疫苗轉換計畫

談起在台灣推動流感疫苗的相關工作經驗，Philip Ho表示，2019年協助流感疫苗的轉換計畫讓他印象相當深刻，因當時台灣的公費流感疫苗普遍使用三價疫苗，而四價流感疫苗已是世界衛生組織（WHO）流感疫苗組成之優先建議，因相較於三價流感疫苗，四價疫苗多了一種B型流感病毒株，因此可以更加提升疫苗的保護力。

外商藥廠台灣總經理Philip Ho。(圖/健康醫療網提供)

為了全力協助疫苗轉換計畫，那段期間不斷與疾病管制署來回聯繫，大力提倡疫苗轉換之優勢，並確保疫苗品質安全及供貨穩定，最後在政府及各方共同努力下，台灣的公費流感疫苗終於在2019年4月全面轉換為四價疫苗，為台灣民眾提供更好的健康保障。

●分秒必爭調度流感疫苗 採新技術劑量加倍

2020年10月台灣流感疫苗開打，但當時因全球COVID-19疫情影響，台灣出現流感疫苗供不應求問題，疾管署緊急向多家疫苗廠爭取追加購買疫苗未果。

Philip Ho也回顧當時情況表示，在得知疾管署緊急需求後，便迅速向全球供應鏈反應台灣疫苗需求，並與多國密切往來聯繫，最後終於順利向美國爭取了35萬劑四價流感疫苗，後續也在台進行公費招標採購流程，並透過專案進口，協助解決流感疫苗短缺的燃眉之急。Philip Ho也補充說明，此批專案進口之四價流感疫苗透過重組蛋白技術製造，相較傳統疫苗有更高的抗原濃度。

●mRNA為未來疫苗趨勢 知名跨國疫苗廠斥資投入疫苗開發

談到現今COVID-19疫情，讓mRNA技術備受矚目，Philip Ho說明，作為國際疫苗大廠，已宣布從現在到2025年，每年將會投資4億歐元，目標研發出至少6款的mRNA候選疫苗。mRNA技術可望在未來用於多種疾病的預防，滿足過去無法達成的公衛需求。

「世界上能透過疫苗避免的疾病都應達到零死亡！」Philip Ho表示，自己投入在疫苗領域的時間超過三十年，相信這次全球新冠病毒疫情能在疫苗幫助下度過難關。

雖然台灣最近也面臨新冠病毒肆虐問題，但台灣政府在去年全球疫情嚴峻期間的作為，全世界都為台灣的防疫成績感到非常驚訝。在政府與人民共同的團結與努力之下，相信很快能擺脫疫情。接下來，Philip Ho將帶著在台灣所獲得的寶貴經驗，回到法國總部接任下一個新職位，並從不同崗位及角色與台灣繼續合作，持續為守護人民健康努力。