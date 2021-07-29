體操界超高齡傳奇、46歲烏茲別克選手丘索維金娜，東京奧運與決賽無緣，宣布正式引退。當年她以高齡復出，全是為了罹癌的兒子，如今她想好好享受當母親的時光。

2020東京奧運，烏茲別克籍體操選手丘索維金娜（Oksana Chusovitina）獲悉成績後，確定無法晉級決賽。她面向鏡頭送出飛吻，全場觀眾、包括她對手，都為她鼓掌歡呼。「謝謝這麼多人，這些年來一直支持著我。」她落下感動的淚水。

這是丘索維金娜的最後一場奧運，即將結束近30年的奧運征途。對多數年輕的體操選手來說，東奧是職涯大紅大紫的起步，但對46歲的丘索維金娜而言，卻是第8次、也是最後一次站在奧運舞台上。

1992年，丘索維金娜首次參加奧運，以17歲年紀晉級體操8強，刷新奧運紀錄，更代表蘇聯團體賽摘金；2008北京奧運，她以33歲高齡跳馬鍍銀；2018年出征世錦賽拿到第四。2021年，46歲的她穩坐奧運體操「最高齡選手」名號，更以連續8屆參戰紀錄譜寫新歷史，是業界公認的傳奇人物。

7月25日，丘索維金娜在跳馬積分不足，與決賽無緣後，向記者宣布退役。她的對手們一字排開，爭相與她合影，比起奪牌，能在奧運遇上這位傳奇前輩，恐怕是她們人生更值得紀念的一幕。這些體操新秀，全比丘索維金娜小上不只一輪，甚至比她兒子更年輕。

●為籌癌兒醫藥費 體操媽媽高齡創紀錄

說起丘索維金娜的兒子艾利舍（Alisher），幾乎所有人都聽過她為子出征的故事。原本在1996亞特蘭大奧運後，丘索維金娜步入婚姻引退，沒多久卻再度復出，選擇重披戰袍，全是為了兒子。

2002年，年僅3歲的艾利舍診出白血病。醫師當時告訴丘索維金娜，如果1個月內不做化療，兒子很可能過世。但當時烏茲別克的醫療資源不足，丘索維金娜清楚，留在母國並無法替兒子好好治療，她心一橫，與丈夫變賣家產，舉家搬到德國。

為了籌措金額龐大的醫藥費，27歲的丘索維金娜重披體操戰袍，允諾會替德國出賽。起初，母國烏茲別克並不同意，丘索維金娜甚至親赴烏國政府，乞求當局讓她出戰。「我做的這一切，都只是為了兒子。」她說。

她曾在2008、2012兩屆奧運中代表德國。儘管年紀大上對手許多，丘索維金娜卻從無老態，持續令各界驚豔。她一生中，在世錦賽奪牌數累計達11面，還多次於大賽中展現新技巧，有5個體操動作因此以她命名。

●感謝母國成全救子 奧運最後一役獻給故鄉

儘管世人對她倍加關注，丘索維金娜並不在意外界風評，只說「兒子沒痊癒，我不敢老」，一心想著重病的兒子。「體操這項運動，最好的狀態是心無雜念，否則成績不會好。」她說：「但既知如此，我還是一直想到艾利舍，想著我如果受傷了，他的病很可能就治不好了。」

2014年，丘索維金娜向外界報喜訊：15歲的兒子終於戰勝白血病，她不必再為醫藥費傷腦筋。但烏茲別克當年的成全，丘索維金娜沒有忘記，她沒有選擇引退，而是回鄉為母國征戰：「當我得知艾利舍痊癒了，第一件想到的事，就是我可以回烏茲別克了。」

丘索維金娜說，當初會離開自己生長的烏茲別克，全是因為兒子的病。「如果兒子沒生病，我是哪裡都不會去的。」如今兒子病好了，即便高齡46歲，她仍想挺身再替烏國拿一面獎牌，作為最後的報答。

上周末，丘索維金娜進軍決賽失利，成績揭曉時難掩失望之情。「我想這真的是時候了，」她向記者發表引退感言說，孩子已經22歲，她退役後想好好扮演母職，與兒子享受天倫之樂。

無論是替兒子、或替國家做的一切，丘索維金娜的故事，都已成為最令人津津樂道的佳話。

小她3歲的知名體操選手斯特魯格（Kerri Strug）就大讚她，展現了「令人驚訝的自律與實力」，美國體操明星芮斯曼（Aly Raisman）更推文祝福，稱丘索維金娜是自己「永遠的偶像」。