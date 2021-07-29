貨櫃三雄股價短線暴跌逾4成，老三陽明今（29）日再度被關禁閉，列入處置股票、20分鐘撮合，在外界一片看衰之際，本土投顧堅定立場持續看好，認為明年獲利將優於今年，調升目標價至370元，也是法人圈喊出的新天價，但陽明周三股價續挫逾3%，收在118元，兩者差距逾250元，不少小股民反應一面倒，直覺內情不單純，「調這麼高，是還沒出貨完嗎？」、「賣最多的就法人 還敢出這種報告」、「我手上20張陽明，180賣你」。

本土投顧指出，目前全球積極施打疫苗，將奠定2022年全球經濟的復甦，更加推升全球海運的運輸需求，2022年產業關鍵在於新增需求會超過新增供給，造成2022年供不應求比2021年更嚴重。據三大海運研調機構Alphaliner、Drewry、Clarksons的預估，2022年全球貨櫃航運需求成長率，超過供給成長率，分別為0.8、2.4、1.0個百分點。

據陽明法說，陽明船隊今年下半年增長7.1%；2022年增長7.7%。本土投顧認為，從「全球新船下水量供需預估；全球景氣復甦；美國線長約換約；陽明船隊運力增加」來看，陽明2022年獲利優於2021年，將是相當明顯的，市場錯估陽明2022年獲利衰退，反而是長線投資人的大好機會，預估陽明今年EPS 37元，維持10倍P / E，目標價370元，維持「買進」。

法人圈上看陽明370元最高目標價出爐後，引發PTT網友熱議，多數人看法不以為然，表示「 182現金增資，就知道大戶跟分析師側翼有多狠！」、「航運股這種景氣循環股最好能夠持續利多啦 笑死人」、「明年比今年還賺 騙誰？」、「真是受夠了，亂殺成這樣，還好意思喊這種數字」、「回去關緊閉10天連漲10根我就信」、「這家投顧已經轉賣為買了喔 這兩天總共買超29張」。

還有人狂酸，「乾脆說有望超越台積電好了 哈」、「陽明370跟比特幣十萬鎂哪個會先到」、「370當散戶是白癡」、「上次看萬海411，結果買在高點，現在看這個就覺得...」、「你們先拉到200再來談目標價吧」。