幾年的滴雞精市場大開，各種滴雞精如雨後春筍般冒出來，而跟著滴雞精的養生保健趨勢，滴魚精也隨之興起，到底滴魚精有什麼營養價值和功效呢？在這篇專欄中，營養師將分析滴魚精的魚種、營養價值與功效，還有哪些族群適合補充滴魚精！

●滴魚精的魚種有哪些？各有什麼特色呢？

市面上最常見的滴魚精魚種有兩種，一種是鱸魚，又稱為手術魚，是台灣人在手術後常吃的魚種，所以以前的人都會煮碗鱸魚湯去探病。

而這幾年因為農漁會的推廣，虱目魚漸漸的成為滴魚精的主流之一，虱目魚因為顏色呈現乳白色和蛋白質含量高，所以又稱為牛奶魚，以食物成份資料庫的數據來說，虱目魚的蛋白質含量更高於鱸魚，以相同100公克重量的魚隻來比較，虱目魚約為21.8克的蛋白質，高於鱸魚的19.2克的蛋白質。

過去也有研究發現虱目魚的蛋白質胜肽具有降血壓功效，因此建議銀髮族、或者探病或養病的人在選擇滴魚精時，不只有鱸魚的選項，也可以挑選虱目魚滴萃而成的虱目魚精，在挑選時可以選擇蛋白質含量較高的商品、獲得更多的營養。

(圖/好食課提供)

●滴魚精能補充支鏈胺基酸、牛磺酸，提升體力與增進食慾

過去研究有發現滴雞精可以改善疲勞、提升體力，且也能改善精神性勞累的問題，其中的關鍵 與總支鏈胺基酸等游離胺基酸、機能性胜肽有關，也因此健康食品認證上也是作為滴雞精、雞精等商品的功效指標營養素。

以天然魚隻所萃取出的胜肽或游離胺基酸，利於人體消化及吸收，進而達到提升體力的效果，而滴魚精的總支鏈胺基酸含量其實不輸滴雞精，所以營養師認為滴魚精也有類似的功效，幫助我們提升體力，在購買滴魚精時，可以先認明是否有標註游離胺基酸與總支鏈胺基酸的含量。

●滴魚精商品標榜的牛磺酸是什麼呢？

牛磺酸（taurine）是一種類胺基酸，過去研究發現牛磺酸會參與調節神經傳導，穩定情緒、疲勞調節等等的作用，也有研究發現補充牛磺酸可以改善疲勞和增強體力，因此牛磺酸常被添加在提神飲料幫助抗疲勞。

在滴魚精常用的魚種中，虱目魚是含有高量牛磺酸的魚種，所以用虱目魚滴的滴魚精可以幫助我們獲得更多的牛磺酸，提升體力和抵抗疲勞感。

(圖/好食課提供)

●虱目魚具有機能性胜肽 具有調節血壓潛力

過去有許多研究認為，攝取白肉與魚肉有助於改善血壓，這可能與魚肉含有特殊的機能性胜肽有關。研究發現，這些機能性胜肽能抑制血壓相關酵素，而這個酵素也是許多抗高血壓保健食品的作用目標，透過抑制這個酵素的活性能減低血管收縮，進而達到調控血壓的功用。

國立臺灣海洋大學的研究中，有發現虱目魚也含有類似的活性胜肽片段，具有開發成保健素材的潛力，而滴魚精中也可能含有這些機能性胜肽，幫助我們調節相關生理機能。

●孩童、孕產婦、哺乳媽媽、銀髮族長輩與病患 補充滴魚精 幫助增加胃口與體力

有的孩童食慾不振瘦巴巴、吃飯總是被追著餵，孕婦及哺乳媽媽常常因為忙碌、勞累而有食慾下降的問題，而銀髮族長輩也常常有胃口不佳的問題，這可能會讓飲食攝取不夠而導致 體力、保護力下降，如果是病患還可能會影響傷口修復的問題。

過去，營養師在一些諮詢和演講的經驗上發現，媽媽們或病患喝個魚湯或雞湯暖暖身，在食慾方面可以有所改善，進而好好吃下正餐，也連帶讓精神更好。

但同時也有人是因為雞湯和魚湯的體積較多，造成飽脹感而吃不下正餐，這時候滴雞精/滴魚精就是很好的補充方式，可以獲得這些總支鏈胺基酸與機能性胜肽，幫助促進食慾，增強體力。

●滴魚精與滴雞精不會引發痛風，不用過度擔心

有些長輩會擔心常常喝滴魚精、滴雞精會不會導致痛風，但真正會增加罹患痛風的原因是飲酒、含果糖飲料，如果是沒有痛風病史的人，適量下攝取滴魚精/滴雞精是不會導致痛風的。

雖然過去有些品牌有檢驗滴雞精/滴魚精的普林含量，檢測結果也符合低普林食物，但在臨床上雞精被列於中普林食物，為了保險起見，營養師還是建議如果有痛風病史的人，在急性發作期就要避免喝滴雞精或滴魚精，待急性期過後再適度飲用。

●營養師分析滴魚精怎麼挑，要注意的挑選原則？

．膠原蛋白能增加滴魚精純潤口感

好食課在先前的滴雞精專欄中，有提到較高量的膠原蛋白可以增加滴雞精的口感，滴魚精也是一樣的，如果喜歡喝較有純潤、韻味的滴魚精，可以選擇有標榜膠原蛋白，和含量比較高的滴魚精，會更符合口感的需求。

．生態養殖是趨勢，減少環境衝擊

環保和永續發展議題是這幾年熱門的話題，許多國際組織都建議以養殖方式取代捕撈，而在養殖上也可能有環境衝擊、魚塘用藥的問題。台灣也有許多養殖漁業業者開始採用生態養殖的方式，利用藻類、魚類、蝦類等多元性混養方法，藻類可以行光合作用和提供魚蝦食物、底層白蝦可以清除魚塘，減少資源浪費也可以減少用藥的可能。

所以，在挑選養殖魚或滴魚精等水產品時，可以挑選來自於生態養殖的魚種，以消費力為環境盡一份心。