新冠肺炎在台灣疫情尚未完全結束，民眾個人防疫意識高，許多人除了做好戴口罩等防疫措施外，也會自行戴上手套，避免接觸病毒。不過此舉胸腔內科/重症醫學黃軒醫師表示其實相當不安全，甚至更容易傳播病毒。

●戴手套能防新冠病毒？守住最後防線才是重點！

黃軒醫師表示，病毒最主要的傳播方式如民眾所知，就是飛沫傳染和接觸傳染，而最後一道防線就是自己的眼、口、鼻，病毒本身並不會跳躍，不會主動從物品或手等處上跳至眼、口、鼻形成感染。

民眾日常確實的戴好口罩、遮好口鼻，就已達到阻斷因呼吸吸入病毒的目的，飛沫傳染風險已大幅降低，那麼剩下的風險就在於手。

手將病毒帶至眼、口、鼻可能形成接觸傳染，但若注意不要摸臉、挖鼻孔、手接觸臉部前用酒精、肥皂等徹底清潔手部，接觸傳染的風險便也大幅降低。而戴上手套這樣的行為，恐怕不只多此一舉，還可能讓沾染病毒的機會上升。

(圖/今健康提供)

●戴手套有助防疫？醫指２風險易成防疫漏洞！

黃軒醫師指出，戴上手套後民眾容易認為自己是乾淨、安全的，因為手套形成了阻隔。但事實上手套不僅碰到潮濕、髒污少有感覺，也容易聚集細菌，且若真有病毒一樣是在手套上。

也因戴上手套行成錯誤的安全感，除了鮮少有人會用酒精消毒手套，使得病毒容易因為肆無忌憚的到處亂摸、使用各種物品等四處散播，例如推車、電梯等。

更重要的是，手套使用者也可能沾有病毒並觸碰自己的身體，卻又在自認安全的情況下持續輕忽。且脫下手套後是否有做手部清潔也是個問題，也有對MRSA超級細菌的研究顯示，脫除手套後若未確實洗手，有13%的醫療人員可在手上檢測出汙染。

(圖/今健康提供)

除此之外，手套在構造上也並不像口罩一樣有三層設計、可吸附病毒、不允許穿透，大部分的手套可能都有肉眼看不見的微小細孔，即使微小也足以讓病原微生物進入，也容易被穿破。有研究顯示，受過訓練的醫護人員，在脫除手套後，仍有4.5%的醫療人員的手是受病毒、細菌等病原體汙染的。

●目擊戴手套民眾，防疫觀念令人擔憂

今健康記者也曾在採買物資時，看見有人戴上護目鏡、戴好口罩、也戴上手套，但並沒有帶著酒精，排隊期間撥了幾次自己的頭髮、調整口罩、手伸進口袋拿東西等，取貨時也直接將物品抱至胸口，離開時也未使用店門前的酒精消毒手或物品，似乎因戴上手套的關係，一切變得相當自然，雖該民眾返家後是否有確實消毒、清潔並未可知，但防疫觀念確實令人擔憂。

●真正適合戴手套的時機

黃軒醫師指出，真正適合戴手套的時機，在於接觸化學物品、尖銳物品、汙染物、居家打掃等情況，免於外在傷害、汙染、髒污等。在照顧病人時也會使用到一次性手套，避免受到病菌的污染可能，但也需注意相關細節，並在脫手套後進行手部清潔，不過並不建議使用在防範疫情。

(圖/今健康提供)

●戴手套不如勤洗手，４觀念做好防疫最重要！

黃軒醫師再三提醒，防疫的重點是眼、口、鼻，戴口罩可防範飛沫傳染，勤洗手、使用酒精消毒手部，則為防範接觸傳染的作為，即便戴上手套也是要做，重點不在是否戴上手套，而是在手部清潔。

除此之外也應避免非必要的碰觸，保持好社交距離等，更進一步的避免不必要的風險，如此才更有利免於病毒的侵擾。