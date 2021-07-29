國內本土疫情爆發，引爆民眾恐慌，行政院長蘇貞昌卻沒有在第一時間出面說明。而在面對民眾疫苗的強烈需求時，行政院卻手足無措，還要外國及民間購買捐贈。在三級警戒期間，民間生活困難，紓困方案卻讓人民看得見、領不到，引發更大民怨。媒體人吳子嘉表示，蘇貞昌實在太差了，所以蘇貞昌若不下台，他可說是在野黨最大的貴人。

美麗島電子報董事長吳子嘉28日在《POP撞新聞》節目中表示，民進黨很會選舉，總統專機走私香菸，民眾罵得要死，剛開始總統蔡英文、副總統賴清德民調一敗塗地，現在又上來了。民進黨現在是兩大法寶執政，有網編1450，甚至有綠媒幫忙，現在不是側翼。政府無能已是事實，現在媒體主攻、帶風向，網路上幫忙，一下子精準行銷，民調就上來了。

吳子嘉接著表示，蘇貞昌實在太差了，所以蘇貞昌賴皮、拖著不下台，國民黨、民眾黨要非常感謝蘇貞昌，蘇貞昌可說是在野黨最大的貴人。他會一直做，做到把民進黨拖垮為止。主持人還問說，若年底的公投過了，蘇貞昌會不會下台？吳子嘉預言，蘇貞昌百分之一百不會下台，他會做到2022地方選舉民進黨大敗為止。

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