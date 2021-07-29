台中市警察局第四分局黎明警友站長陳蓀裕，被稱為熱情追夢人，有感警察為守護全民堅守第一道防線，捐贈防護面罩還親自示範，熱情所至，天涯海角都擋不住，身為90歲的西班牙國寶級藝術家皇‧雷普耶斯頭號粉絲，千里迢迢飛到西班牙學畫，計畫要開咖啡館展出大師畫作，或以公益捐給藝術館永遠傳承下去。

疫情襲捲全球，擋不住無國界的藝術，皇‧雷普耶斯曾來台當駐村畫家，與陳蓀裕結下忘年之交，其中一幅《卓蘭之春》，寶島盛產的香蕉、葡萄等水果成為女子髮飾，陳蓀裕說，「大師用畫筆傳達台灣之愛」。

陳蓀裕為惠蓀開發建設及小王子教育事業等公司負責人，不只是建築達人，也是熱愛藝術的文化人，與皇‧雷普耶斯的溝通跨過語言問題，獲得很多人生啟發，大師不吝讓他學畫，揮灑彩墨時未掌握風向，回噴自己一身，笑稱作畫也要和大自然的風向相處。

為何獨鍾皇‧雷普耶斯？陳蓀裕表示，欣賞他的理念，還幽默的說「這樣我也不會買到假畫」，對大師各時期畫風如數家珍，早期較晦暗，反應作者內心，因其雙胞胎兄長擔任鬥牛士，精彩人生最後魂斷鬥牛場，從此他頭戴牛角帽，背後洋蔥故事，懷念手足令人感動。

陳蓀裕曾揪粉絲團遠渡重洋到西班牙探訪皇‧雷普耶斯，從2017年起三度來台灣當駐村藝術家，今年已90歲，加上疫情影響出國不易，只能隔海思念。

「大師可能預知未來」，陳蓀裕指出，一幅版畫主角頭上有許多觸角，竟和新冠病毒造型頗為相似，笑稱這幅畫可易名為《病毒》，希望世界早日揮別疫情，重新恢復世界的生活步調。