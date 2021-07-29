66歲「影壇第一美人」林青霞淡出演藝圈多年，身材保養得宜，近日更接受《中國時報》專訪，大方分享半年瘦身12公斤秘訣，女神自律精神令人敬佩。香港資深媒體人汪曼玲，昨(28日)更在微博曝光林青霞、甄珍等好友齊聚一堂，為資深女星葛蘭慶祝88歲大壽照片，吸引網友狂讚姐姐們都好美！

香港資深媒體人汪曼玲昨日在微博曝光多張與甄珍、林青霞、姚煒、鄧小宇一票好友，為曾經在香港紅極一時的女星葛蘭歡慶88歲生日的慶生照，大讚葛蘭狀態越來越好，連大美人林青霞也不斷稱讚：「葛蘭姨最漂亮。」

瘦身成功的林青霞，與甄珍等閨蜜齊聚一堂為女神葛蘭慶生。(取自汪曼玲微博)

其實林青霞曾說過甄珍是她的偶像，兩人私下交情甚篤，還會相約喝下午茶。如今這對演藝圈好姐妹一同為為昔日女神葛蘭慶生的珍貴照片曝光，當然不意外地引發網友討論，「羡慕這樣的友誼，姐姐們都好美呀」、「哇，好久不見的青霞姐姐」、「美人聚會，不得了啦」、「青霞姐瘦了」。

林青霞早前接受中國時報專訪，自爆去年聖誕節一度胖到68公斤，不僅女兒擔心她健康勸她減肥，連她自己也看不下去，終於下定決心靠著控制飲食，少油少鹽、不甜、不零食、不宵夜、少澱粉、多運動，在半年內成功鏟肉12公斤，瘦到剩56公斤，毅力驚人。

以演歌舞三者著稱的一代紅星葛蘭，在1950至1960年間主演多部歌舞片，主演作品中許多歌曲亦傳唱至今，其代表作有《曼波女郎》、《青春兒女》與《野玫瑰之戀》作品。2018年好萊塢賣座電影 《瘋狂亞洲富豪》中，更選用葛蘭〈我要你的愛〉和〈我要飛上青天〉作為電影插曲，收錄在原聲帶內。