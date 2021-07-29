癌症幾乎確定是健康終極之敵，因為每一個細胞組織都有癌化的可能，根本防不勝防，其中有些癌症所在位置又特別麻煩，比如腦癌中的「膠質母細胞瘤」，腦腫瘤已經夠棘手了，「膠質母細胞瘤」又會在大腦或腦幹上侵襲性地生長，無法外科切除、無法化療、無法放射線療。然而，科學家可能剛剛發現了一種新方法：磁療，一種使用強力振盪磁場的頭盔，真的可以在不開刀的情況下，縮小腫瘤。

科學警報(sciencealert)報導，這項研究相當感謝一名 53 歲的膠質母細胞瘤患者的自願實驗，該患者在生前接受磁力頭盔的試驗治療，雖然他後來因為一場頭部損傷而不幸去世，但是在受試期間，腦瘤的體積縮小了 31%。

主要研究單位-休士頓衛理公會醫院( Houston Methodist Hospital)的神經外科醫生大衛·S·巴斯金(David S. Baskin)說： 「感謝這位患者與家人的勇氣，我們因他而能夠測試和驗證，世界上第一個非侵入性膠質母細胞瘤治療器的潛在效果。」

「並且，當患者過世後，家屬同意我們進行遺體檢測，這對於進一步研究和開發治療儀做出了寶貴的貢獻。」

磁力到底能不能治病?以往似乎都僅於某些難以保證療效的民俗療法，不過研究人員發現，至少強磁場真的會影響細胞線粒體，當中的的一系列電子傳輸。而且，這種破壞只發生在腫瘤細胞當中的某些與新陳代謝相關化合物情況才會有做用，這意味著，只有膠質母細胞瘤細胞會被強力磁場破壞死亡，而原本的健康細胞不受太多影響卻保持完整。

於是，研究團隊先以小鼠為實驗，有效的減小了小鼠腦部的膠質母細胞瘤的體積和重量。

接著，他們就開始試做患者可用的磁療儀，是把3個強力的旋轉式磁場儀安裝到頭盔上，每個磁場儀可產生振盪磁場，這是個治療腦瘤的頭盔。

受試患者是 2018 年 5 月，因「精神狀態改變」而去看醫生，檢查發現頭腦裡有個大腫瘤，該腫瘤已經擴散到兩個額葉，並浸潤了兩者之間的胼胝體。

同年 6 月，他接受了手術，切除了膠質母細胞瘤；不幸的是，儘管進行了後續的積極治療，腫瘤仍然復發。此時傳統療法已無法有效，他被批准試用磁性頭盔。

經過30天的強力磁化治療，腦腫瘤明顯縮小。(圖/Houston Methodist Hospital)

2020年4月簽署同意書後，開始以磁性頭盔治療。患者在診所接受了三天的療程，之後他的配偶則接受了磁性頭盔使用方法的培訓。此後繼續在家接受治療，從每天兩個小時，增加到六個小時。

這項治療持續了36天，研究人員說，在這段時間裡，膠質母細胞瘤縮小了 31%，而且患者的言語和認知功能顯有改善。

遺憾的是，在36 天後，患者在家裡跌倒並頭部受傷，治療不得不停止。摔傷後沒過多久就去世了。

儘管仍是個悲劇結局，而且只有1位病例使用磁性頭盔，但仍然令人感到鼓舞。腫瘤減小這個效果，與之前小鼠的實驗觀察結果一致，並且患者是在癌症相當後期時接受治療，仍能在一個多月的時間明顯的看出成效。

如果磁性頭盔的功效，可以在其他人類患者身上也有相似結果，那它可能會是新的癌症治療法，而且是專對棘手部位的惡性癌症。

巴斯金博士說：「請想像一下，不用放射療法或化學療法的腦癌治療法，是多麼好的選擇。」

「我認為從這名患者身上的結果，為腦癌的非手術和無毒治療法，開闢了一個新世界，磁化治療可能將是對抗癌症的新領域。」