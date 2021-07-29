出租型商用不動產學區附近熱門，台中逢甲、一中等地租屋需求強勁，新屋租金行情比舊屋高，平均投報率超過3％，是投資客熱門寵兒，吸引建商看準商機，在逢甲出套房、收租專用型產品。

不動產的保值抗跌性高，除了純置產及低買高賣的價差投資外，購置商用不動產收租是相對門檻較低且收益穩健的投資方式，每月收租可分擔房貸及稅金等支出，也是市場長青樹。

在地房仲指出，近年來現代人對租屋品質要求大幅提升，願意加價換取較佳的居住環境，新成屋、精裝修屋的租金與舊屋相比，高上一倍是家常便飯。裝潢、家具的格調逐漸成為房東新的必修課。

依內政部實價登錄，自去年6月迄今一年內台中市指標大學周邊2.5公里租賃交易，以屋齡10年為分界，新屋和舊屋的平均租屋行情各地均有50％以上價差。其中以嶺東科大周邊差異最大，新屋均價866元／坪，比舊屋451元／坪高上九成多

，幾乎是舊屋的兩倍。

逢甲大學周邊屋齡10年內新屋單坪均價為1114元／坪，而10年至30年舊屋均價則是680元／坪，一坪價差達434元。實際瀏覽591租屋網上刊登的案件，逢甲周遭一樣都是6坪大的套房，老房的租金約2999-5000，有裝潢的新屋開價從7000到破萬都有，價差不小。

西屯逢甲一帶是台中租屋剛需最強區域，據教育部統計，西屯區108年學年度的大學生人數高達47351人，是台中最高，區內涵蓋逢甲大學、中國醫水湳校區、僑光科技大學，學生租屋需求穩定且大量。

高度的生活機能也讓許多家庭、中科上班族選擇在此區租屋。而逢甲夜市的全球觀光人流，更讓周邊旅館、日租套房等旅宿業一位難求。

西屯區為高度開發的地段，區域指標新案還專案規劃商用不動產收益型住宅，提供包租代管服務，讓投資者收租，無需勞心費神處理水電雜務。