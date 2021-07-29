女子舉重好手郭婞淳成功在奧運奪金，更刷新奧運歷史紀錄，但卻因一張賽後與教練林敬能擁抱「變臉」照，遭網友批評林敬能性騷擾，有鄉民起底後發現，出征教練的人，清一色都是挺綠女權團體，直呼「真的受夠這群覺青了」。

郭婞淳摘金後，林敬能激動上前擁抱，郭婞淳則微微皺眉，露出古怪表情，這一幕立刻遭徐閉、周芷萱等挺綠女權KOL發文大罵林敬能性騷擾，不少粉絲更接力罵「噁男」、「這種教練不該姑息」、「教練怎不去吃X」、「PTSD快發作，想吐」。

郭婞淳事後在臉書PO文澄清，當下只是想鬧教練，兩人感情好，這11年來她與教練都是這種相處模式，強調林敬能是她可以相信的人，打臉遭性騷指控。

有網友在八卦版PO文，貼出女權團體PO文痛罵的截圖，指出在郭婞淳澄清後，這些人依舊一點道歉的意思都沒有，甚至暗示是郭婞淳基於各種原因無法坦誠，更表示這些汙衊教練的女權鬥士，就是當初力挺雞排妹的那群，同時也是台派覺青死忠民進黨支持者，更諷刺「歐美只有me too，台灣女權直接升級到you too，到底要忍受這群人到何時」。

網友也酸：「沒辦法，她們不開戰場就沒有存在價值了」、「這群人心裡全都是負面能量」、「本人都澄清了，不相干的繼續喊燒」、「有一種性騷擾是我覺得妳被性騷擾」、「Twitter的台灣用戶真的一堆左膠，怕」、「你看推特就錯了，那邊的偏激文青自成一格在取暖，根本不是現實的常態」、「邏輯錯亂，之前不是說性騷擾是本人主觀認定，現在還能幫人喊」、「讓平常以公平正義自居的左膠、SJW被眾人看破手腳，未嘗不是一件好事」、「整天看這些1450到處出征鬥爭就飽了」、「女權自助餐真的讓人家很看不起」、「選手摘金後第一篇PO文竟然是澄清文，唉」。