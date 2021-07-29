綜藝節目《國光幫幫忙》昨（28日）宣布本節目將停播，陪伴觀眾長達15年時間，令許多觀眾朋友，聽到此消息都感到難過。「國光女神」鮪魚在社群上分享節目停播的不捨，讓她回顧上節目曾打扮的服裝，讓她難以致信：「以前怎麼敢穿！」

鮪魚翻出8年前，錄影綜藝節目《國光幫幫忙》所打扮的服裝與造型：「這手臂、這腰圍，到底迷路去了哪裡？還有長髮都是過往，現在哪敢穿這種熱褲。」穿著一件白色低腰牛仔熱褲，露出小蠻腰身材，拿著起手機自拍，讓她相當羨慕當年的好身材，現在的穿著相當保守。

鮪魚分享這些年，錄影綜藝節目的心得：「2013年誤打誤撞進入這個大家庭，不太會跳舞的我，每個禮拜都在為下週的節目，開場做練習與準備。」回顧著年輕的照片：「以前都沒有在流行什麼修圖軟體，拍出來的照片，就是什麼樣。」讓她非常懷念，人生在不同階段真實的紀錄。

鮪魚翻出年輕的時候，許多穿搭照片。（圖/鮪魚 IG)

藝人鮪魚上節目打扮服裝造型。（圖/鮪魚 IG)

鮪魚感性發文寫下：「恭喜《國光幫》下課了！很開心參與15年中許多集數，人生履歷裡永遠都有國光幫的紀錄，感到非常榮幸、驕傲！也很感謝這些年，在國光裡所有合作過的夥伴。」未來也會繼續努力、發光發熱，非常感謝這裡地方，一手扶持著我、給著我力量。