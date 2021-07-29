2021年兩岸關係研討會今開幕，兩岸百位專家學者深入對話。（圖源：中國台灣網）

由海峽兩岸關係研究中心主辦的「2021年兩岸關係研討會」今天（7月29日）在廣西南寧開幕。本屆研討會的主題是「兩岸關係道路與選擇」，設置「兩岸關係危機與轉機」、「融合發展機遇與挑戰」2個議題，邀請兩岸百位專家、學者，深入探討兩岸關係下一步該怎麼走。

此次研討會是中共總書記習近平在7月1日中國共產黨成立100週年大會重要講話後，大陸國台辦旗下智庫舉辦的首次大型兩岸學術交流活動，重要性不言而喻，備受兩岸各界矚目。

今天上午9時舉行研討會開幕式，由國台辦副主任劉軍川主持，安排4位嘉賓致詞，分別是：廣西壯族自治區主席藍天立、國民黨前主席洪秀柱、21世紀基金會董事長高育仁（視訊連線），壓軸的是國台辦主任劉結一。

與會人員都是重量級的大陸涉台官員和學者，國台辦由主任劉結一率隊，包括研究局局長仇開明、經濟局長張世宏、港澳局長趙宇敏、聯絡局長孫升亮、海峽兩岸關係研究中心主任彭慶恩等官員與會。此外，還包括廣西壯族自治區、北京市、天津市、山西省、山東省、重慶市、福建省等台辦主任或處長級官員與會。

大陸學者包括全國台灣研究會副會長王衛星、全國台灣同胞聯誼會副會長楊毅周、中南海首席對台智囊中國社科院台灣研究所所長楊明杰、中國社科院台灣研究所副所長張冠華、中國社科院美國研究所副所長袁征、中國法學會法治研究所所長尹寶虎、北京清華大學台灣研究院學術委員會副主任殷存毅、北京聯合大學台灣研究院副院長李振廣、華中師範大學台灣與東亞研究中心學術委員會主任周志懷等。

此外，華南地區的對台研究重鎮廈門大學，也有多位大咖學者出席，包括：廈大兩岸關係和平發展協創中心主任劉國深、廈大台灣研究院副院長張文生、廈大台研院戰略與安全研究中心主任鄭劍、廈大台灣研究中心副主任唐永紅、廈大台研院教授陳先才等人。

由於疫情緣故，來往兩岸不便，台灣學者主要以視訊連線方式參加會議。包括：淡江大學大陸研究所榮譽教授趙春山、中國文化大學社會科學院院長趙建民、銘傳大學兩岸研究中心主任楊開煌、中國文化大學教授龐建國、中華戰略學會理事長王崑義、澳門理工大學名譽教授邵宗海等人。

國台辦旗下網路媒體中國台灣網評論員高旭28日撰文稱，習近平總書記在中國共產黨成立100週年大會上的重要講話中指出，解決台灣問題、實現祖國完全統一，是中國共產黨矢志不渝的歷史任務，是全體中華兒女的共同願望。「這一願望如何實現？兩岸統一有無具體路徑可循？這些最受兩岸網友關注的問題，都將成為本次研討會上的重點內容。」

高旭表示，時至今日，海峽兩岸分隔已超過70年。回顧70年來兩岸關係發展的歷史，從隔絕到開放，有過大交流、大合作、大發展的熱絡時期；也有過台海危機、兩岸僵持和現在複雜嚴峻的局面。「未來兩岸關係將走向何方？哪條道路才是兩岸同胞的共同選擇？這些疑問即將在兩岸學界展開一次大討論。」