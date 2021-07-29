高密度脂蛋白(High-density lipoprotein HDL，即好的膽固醇)可能比我們了解的還要好。根據聖路易斯華盛頓大學醫學院的一項研究指出，HDL在保護肝臟免於損傷上，有著過去未曾發現的效果。透切斷常見的腸道細菌所產生發炎訊號，HDL可保護肝臟避免受損。

相關研究已發表在2021年7月份的期刊《科學》之上。HDL最為人所知者，莫過於清除體內膽固醇並將其運往肝臟進行處理。華盛頓大學研究團隊發現一種特殊類型的HDL，名為HDL3。其由腸道生產，能切斷引發肝臟發炎的腸道細菌訊號。這些細菌訊號由腸道傳送到肝臟，並讓免疫細胞活躍而引起發炎現象，進而導致肝臟受損。

該研究作者之一的倫道夫(Gwendalyn J. Randolph)博士表示，雖然HDL被稱為好的膽固醇；但近年來的臨床實驗發現，提升HDL的水平並不必然免除心血管疾病，使得提升體內HDL量的說法失寵。

她進一步說明，不過，「在我們的研究卻顯示，提升HDL3的水平，特別是提升其在腸道中的水平量，有助於預防肝病。肝病如同心臟病，為重大慢性健康問題。在這項研究中，已證實小老鼠腸道的HDL3可保護肝臟免於發炎」。

事實上，不論何種類型的腸道損傷，都會啟動革蘭氏陰性菌對身體的影響。這些微生物會製造名為脂多醣的發炎分子，並通過門靜脈進入肝臟。

門靜脈是負責肝臟供血的血管，當食物為腸道吸收，大部分的營養送往肝臟，而腸道微生物產生的前述物質，會隨著食物的營養一起送往肝臟，使得肝臟的免疫細胞發炎。

換言之，透過前述模式，腸道微生物產生的元素能造成肝臟疾病，最常見的就是脂肪肝與肝纖維化，而肝臟也會形成疤痕組織。

研究團隊表示，部分早產兒會罹患壞死性小腸結腸炎。這是一種腸道發炎，需要動手術切除部分腸道；然而，即使手術成功，這些嬰兒也特別容易罹患肝病，這讓研究團隊想要一探究竟，了解原由。

透過小老鼠實驗，研究團隊切除小老鼠的一部分小腸，試圖解開肝纖維化與HDL的秘密。現有文獻指出，HDL會干擾免疫細胞偵測脂多醣，而這與肝臟受損、發炎與肝病有關。

然而，文獻卻沒有發現，HDL會通過門靜脈直接由腸道移往肝臟。在其他組織中，HDL透過淋巴管進行傳播；但在腸道中，淋巴管卻不與肝臟相連結。研究團隊利用工具，追蹤HDL在體內各器官的流動。更進一步來說，將光線照射在小老鼠腸道，進而掌握HDL流動。透過這樣方式，研究團隊發現HDL3只透過門靜脈直接進入肝臟。

當HDL3透過門靜脈展開旅程時，過程中會融合脂多醣結合蛋白(LBP)，而後者又會與有害的脂多醣結合。當脂多醣與LBP結合時，會阻止庫佛氏細胞的啟動，進而避免脂多醣引發肝臟發炎。

換言之，HDL3與LBP合作並與肢多醣結合，從而防止有害的細菌分子啟動庫佛氏細胞並引發炎症。LBP只有在與HDL3結合時才會阻止脂多醣啟動發炎細胞；如果不存在HDL3，而僅有LBP與脂多醣結合，LBP就無法阻止甚至引發更強烈的發炎。

當腸道中的HDL3愈少，肝臟受損就會更嚴重，而這往往出現在動手術切除部分腸道的人。倫道夫解釋，手術帶來兩個問題；第一，較短的腸道意味著HDL3產生的較少。第二，手術導致腸道處於有害的狀態，並使更多脂多醣溢散至門靜脈血液中。

也就是說，當能產生大量HDL3的腸道遭移除時，往往肝臟發炎的也更嚴重。這也可以解釋為何動腸道手術的早產兒，往往會罹患肝病。研究團隊還發現，在各種腸道受損的模式下，都發現HDL3具有保護作用，可和脂多醣結合並截斷肝臟發炎。「我們希望未來HDL3可以用於肝病治療。我們持續的研究，試圖更完整的理解此一獨特過程」。

至於如何增加體內好膽固醇；專家建議維持良好的生活作息，避免肥胖、抽菸或運動不足。此外，多吃魚類、水果、蔬菜、全麥食物、橄欖油、豆類，降低精製碳水化合物，都能幫助HDL的增加。