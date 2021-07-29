美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天與世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞會面，申明美國支持世衛對於COVID-19的第二階段疫源調查，包括在中國溯源。

世衛本月稍早時曾呼籲，世界各國應通力合作調查COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情起源，但中國拒絕在其國內實驗室及領土內進行世衛的第二階段COVID-19 病毒溯源計畫。

美國國務院表示，布林肯及譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在科威特市（Kuwait City）會面，兩人針對第二階段COVID-19病毒溯源計畫進行討論。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）在聲明中指出：「他（布林肯）強調下階段調查應及時、以證據為基礎、透明化、由專家領導且不受干預。」

COVID-19人類首例是於2019年12月在中國華中武漢市通報。對於病毒是從武漢實驗室流出的理論，中國一再予以駁斥。