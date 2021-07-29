面板大廠友達（2409）公布上半年財報，第二季續寫亮眼成績，單季大賺近200億元，歸屬於母公司業主之淨利約195.31億元，寫下13年以來的單季高點，每股盈餘達2.05元。累計上半年歸屬於母公司業主之淨利約313.65億元，每股盈餘3.3元。

友達第二季合併營收約956.55億元，季增15.3％，年增50.6％，營業毛利約274.89億元，毛利率衝上28.74％，相比前一季增加6.72個百分點，營業利益約202.85億元、季增68.79％、相比去年同期則是轉虧為盈，稅前淨利約208.28億元、季增64.9％，本期淨利約198.62億元、季增67.73％，歸屬於母公司業主之淨利約195.31億元、季增65.04％，每股盈餘2.05元。

友達上半年合併營收約1785.96億元、年成長52.4％，營業毛利約457.52億元，營業利益約323.03億元，稅前淨利約334.59億元，本期淨利約317.04億元，歸屬於母公司業主之淨利約313.65億元，每股盈餘約3.3元，相比去年同期轉虧為盈。

友達將在29日下午召開法人說明會，由董事長双浪、總經理柯富仁、顯示策略事業群資深副總陳建斌、財務長曾煜智主持。面板價格漲勢在6月出現疲態，第三季反轉壓力浮現，下半年面板市場供需變化、以及價格走勢是法說會中的關注焦點。