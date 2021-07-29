金管會公布外溢保單最新銷售狀況，由於疫情導致民眾更加重視健康管理，使2021年上半年外溢保單新契約件數達32.39萬件，較去年同期5.33萬件暴增逾27萬件或5.07倍，初年度保費收入30.08億元，較去年同期8.34億跳增21.74億元或2.61倍

金管會表示，目前已核准備查8家壽險業者推出76張外溢保單，依主要健康管理回饋項目類別，分為運動型、健檢型、長照型及混合型等4種。上半年初年度保費收入前3大保險公司，依序為國泰、南山、新光人壽，由國壽再度奪回冠軍。

其中，運動型外溢保單以運動習慣折減保費或增加保額，目前有6家業者推出33張保單，較去年增加達11張，使上半年新契約件數4萬4636件，較去年同期4萬件增加11.55％，初年度保費收入14.38億元，較去年同期7.41億元躍增達94.13％。

健檢型外溢保單則以體況數值折減保費或增加保額，目前有6家業者推出23張保單，較去年增加13張。上半年新契約件數5萬187件，較去年同期1萬3165張跳增達2.81倍，初年度保費收入8.61億元，較去年同期0.89億元跳增達8.61倍。

提供其他非現金方式給付促進健康服務的長照型外溢保單，目前有2家業者推出6張保單，較去年增加4張。相較於去年同期件數及保費均掛蛋，今年上半年新契約件數1013件、初年度保費收入3.48億元，較首季297件、0.57億元大幅跳升。

至於提供上述2種以上、或其他回饋項目的混合型外溢保單，目前有2家業者推出14張保單，較去年增加達13張。上半年新契約件數22萬8114件，較去年同期僅216件暴衝達1055倍，初年度保費收入3.59億元，亦較去年同期339萬元跳增105.17倍。