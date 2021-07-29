楊勇緯在本屆奧運，獲得60公斤柔道銀牌。（圖/楊勇緯 臉書）

東京奧運台灣柔道、跆拳道代表團28日下午搭機返國，獲得銀牌的「柔道男神」楊勇緯（左），以及拿下銅牌的「新國民女友」羅嘉翎（右），成為全場焦點。（陳麒全攝）

中廣董事長趙少康。（本報資料照片）

東京奧運開幕後，中華隊截至昨(28日)止已累積1金2銀3銅佳績，已經創下歷屆最多，國人都相當振奮。資深媒體人趙少康昨直言，除了靠每位國手長期忍受高強度訓練及與生俱來的天賦，這幾年體育經費成長，讓頂尖運動員享有的資源與訓練品質提升也是關鍵，「不過，出來的錢不是蔡英文為了改革體育增撥的政府預算，竟然是來自越來越多人買運動彩券 ，才讓『運動基金』逐年成長，今年的獎牌是靠運彩堆積出來的」。

趙少康指出，近年「運動基金」倍增，成為民進黨大內宣素材，但這主要來自運彩撥入運動基金的經費，105年到108年足足成長1.5倍，疫情下，去年也有40億進帳。這筆經費讓選手待遇、延攬國外教練、設備場館更新以及增聘防護員都能獲得支持，「但如果蔡英文口中要推動的體育改革就是靠『全民買運彩』達成，實在是不負責任的總統」。

趙少康進一步說，「蔡英文如果真心扶植體育、關心運動員處境與長遠發展，應該真正由政府增編公務預算支持，經費來源穩定，才能推動長期發展計畫，而不是像現在這樣，在運彩挹注下，反而減少公務預算」。

趙少康表示，吸引優秀人才留在賽場上，除了培訓經費，更重要的是讓選手無後顧之憂，因此他認為要解決這些問題，一方面政府要寬列預算，能夠編8800億搞前瞻，不能編88億給運動？二要鼓勵運動商業化、培養更多運動明星才是應走的方向，只有運動明星才能帶來觀眾，才能開創市場，才能改變「萬般皆下品，唯有讀書高」的傳統價值觀，讓更多人投入運動，帶動更多人奪牌，進而帶起運動消費及風氣，形成良性循環。