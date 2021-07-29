2019年刑事局南打中心獲報一名21歲毒品通緝犯黃男疑似遭擄，展開追查，最後在高雄大寮與小港交界山區尋獲，但黃男遭棄屍五個月，發現時已成一具白骨。檢方偵查後，查出丘姓主嫌將被害人凌虐31小時，還強灌摻毒的汙水致死，最後以殺人、非法剝奪行動自由等罪名，主嫌丘男遭判16年徒刑，高雄高分院認定丘涉案情節重大，有逃亡之虞，裁定延長羈押2個月，仍可抗告。

檢調查出指出，丘男等人因債務糾紛，2019年5月14日晚間在街上堵住騎摩托車的黃男後，將其載至偏郊毆打，並強迫黃男借錢，待黃男借到錢後，卻仍將人載至汽車旅館軟禁痛毆，更餵食黃男毒品。

隔天凌晨2點多，丘嫌等人又將黃押往彌陀區某魚塭工寮繼續凌虐，強灌黃喝下摻毒品的汙水，但因整晚數次遭強灌毒品，黃當場急性中毒現象，全身痙攣、口吐白沫，丘無視黃即將頻死，更繼續輪流毆打，導致黃在當天凌晨5點多死亡，當丘嫌等人發現黃男斷氣後，便將屍體扔至大寮區高71線路邊。

警方接獲家屬報案展開追查，前天帶涉嫌邱姓、鄭姓、孫姓男子及劉姓女子前往高雄大寮、小港交界的山區指認，發現黃男已成一堆白骨。

高雄地方法院歷經三年審理，認為丘與被害人僅有金錢等恩怨糾葛，便夥同設計強擄被害人凌虐施暴，以污水加入安非他命，強灌被害人致死，行為殘忍暴虐。法官痛斥，丘嫌將屍體曝屍野外無人收屍，造成腐敗而成為無名骸骨，對黃男人格尊嚴造成嚴重侵害，依照殺人棄屍罪嫌，判丘男16年徒刑。

丘嫌羈押期限近日將屆，高雄高分院認為丘涉犯罪嫌疑重大，恐有逃亡之虞，0裁定起延押2個月，仍可抗告。

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