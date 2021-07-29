國民黨文傳會副主委、台北市議員王鴻薇28日指出，中華台北隊舉重選手郭婞淳勇奪金牌後，有網友翻出2018東奧正名公投時，郭因在公投失敗後表示「放心」慘遭攻擊；如今中華台北隊選手大放異彩，那些當時狂噓亂罵的網友，真的欠郭一個道歉，她也質疑道：「正名真過了，還有這面金牌嗎？」

王鴻薇在臉書發文表示，郭婞淳拿下金牌舉國歡騰，但網友也翻出2018東奧正名公投時，郭因為顧及選手參加奧運權利，而在公投失敗後表示「放心」，竟然狂遭網友攻擊。如今證名中華台北隊選手大放異彩，當時狂噓亂罵的網友，真的欠郭一個道歉。

王鴻薇強調，政治不應該干預體育。但無奈的是，國際間政治干預體育所在多有，我們參與奧運被迫用「中華台北」，當選手得牌升上的不是青天白日滿地紅國旗，而是一面國人陌生的會旗，台灣選手參與國際體育賽事，充滿著政治壓力的無奈。但國際現實就是國際現實，而且愛胡亂攻擊的綠側翼和網友更現實。否則當張忠謀在APEC說「中華台北需要疫苗」時，有人去攻擊張忠謀嗎？張忠謀能在國際現實環境下務實，台灣的選手就不能選擇務實嗎？

對此，王鴻薇更坦言：「正名真過了，還有這面金牌嗎？」指出當年東奧正名公投，要把中華台北改為台灣，多少人苦口婆心警告擔心影響台灣選手參賽權，最後公投未過，郭婞淳一句「放心」，被網友用制式的「滾回中國」「中國台北之光啦」這類政治口水攻擊，對選手公平嗎？王表示，所幸包括郭和台灣的選手很爭氣，這次東奧台灣選手表現出色，難道不應該慶幸當時沒有因為東奧正名這種狂熱政治訴求成功，而能維護選手奧運的舞台嗎？