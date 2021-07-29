女網友發文抱怨同居男友，在家與主管開視訊會議時，請她下樓幫忙拿外送，但她素顏又穿睡衣，根本無法出門，加上男友開會也沒開鏡頭，實在不懂為何不能偷跑去拿，但她說不過對方所以還是下樓取餐，氣不過的她在出門前推倒男友的遊戲機，結果男友發現PS5被摔壞便和她吵架，讓她氣得直接坐車回老家，並直呼對方是幼稚媽寶，讓不少網友看傻。

一名女網友昨在Dcard上發文表示，這陣子受到疫情影響只能待在家中，讓她與同居男友之間的爭吵逐漸增加，近日他們大吵一架，讓她氣到決定直接回老家。「男人是不是都這樣？每天跟他睡就開始不珍惜，原本都會做家事、偶爾還會煮飯，但現在明明都待在家，卻老是拿工作出來推託。」

女網友指出，男友不做家事就算了，還老愛說她沒上班，為什麼不可以幫忙做家事，但她認為「奇怪了，我公司都放無薪假了又不是我願意的」。她也認為男友什麼都要跟她爭，讓她慢慢覺得對方還是個長不大的媽寶，「這樣我怎麼放心把未來交給他，難道以後我懷孕了，也要吵誰做家事嗎？」

女網友透露，幾天前男友因為遊戲機對她發火，起因是兩人點的外送到家樓下了，但男友正在和主管開視訊會議，實在不方便下樓拿，便要她下樓拿餐，但女網友覺得自己穿著睡衣又沒化妝，怎麼能出門？且男友開會雖說是視訊，但也沒開鏡頭和麥克風，因此她覺得男友離開3分鐘去拿也沒差，畢竟等她換好衣服也都要五分鐘了。

期間原PO男友解釋說「這場會議是與長官開會很重要」，而女網友聽了卻覺得「關我什麼事？憑什麼我要被你工作犧牲？」不過，最後也因為說不過對方，而被迫出門拿外送，但下樓前她實在氣不過，便將男友放在電視旁的遊戲機推倒。

女網友說，結果那台遊戲機竟然一摔就壞，男友開完會立刻和她吵架，讓她當下覺得對方實在幼稚至極，所以當晚就收拾東西，坐車回家當她的公主。而男友後來也傳訊息來想解釋，不過兩人說著說著又吵了起來。「很扯對吧？還在講那什麼PS5，沒想到我會因為一台遊戲機分手，都不知道要哭還要笑」。

貼文引起網友討論，真的是奇文共賞，男友開視訊會議是工作，沒有麥克風和鏡頭又怎樣？要是老闆點到他的時候不在，是想讓他怎麼解釋？原PO說男友是愛爭的媽寶，那請問自己又是如何？而且妳不高興就弄壞對方的東西，這點真的很不好。而且PS5多難買妳知道嗎？遊戲機可能比妳的心還堅固，但可惜沒妳的脾氣硬才被摔壞，只能說快放過對方吧！

但也有網友替原PO緩頰，情侶同居就是這樣，很多生活上的垃圾事突然浮出檯面，雙方其實都有不對的地方，但有沒有什麼對錯之分，就是兩人不合適，三觀不合而已，趁早分了也好，不耽誤彼此。