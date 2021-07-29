周六起全台有雨，氣象專家吳德榮表示，周六起至下周一雨勢繼續增大，慎防致災降雨，且預測顯示下周中南部大量降雨看似沒完沒了、未見盡頭。氣象局也表示，周六至下周三全台有雨，其中周末假期及下周一雨勢最劇烈，中南部有局部大雨或豪雨，需特別注意。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，最新歐洲模式模擬顯示，周六至下周一(31日至8月2日)西南季風持續，季風槽甚至調整至台灣附近，模擬的雨勢繼續增大，影響範圍亦無減小的趨勢，由於將連日多雨、有累積大量降雨的潛勢，應慎防致災的可能。

吳德榮表示，下周二至下周六(3至7日)季風槽的東端，也就是關島北方海面有低壓發展的跡象，但並未改變此行星尺度西南季風持續影響台灣的型態，迎風面中南部的大量降雨看似「沒完沒了、未見盡頭」，應該注意。但已接近期末，模式模擬調整中、宜再觀察。

氣象局也表示，周六至下周三（31日至8月4日）西南風偏強及低壓帶影響，天氣更加不穩定，中南部雨勢持續，出現陣雨或雷雨的機率高，並有短延時強降雨及局部大雨或豪雨發生的機率，其中周末假期雨勢明顯，需要特別注意，其他地區的降雨不再侷限於午後，整天都有機會出現短暫陣雨或雷雨。

最新歐洲(ECMWF)模式，模擬1日20時850百帕風場圖(左圖)顯示，季風槽調整至台灣附近，西南季風吹向台灣。模擬同時的地面氣壓及累積雨量圖(右圖)顯示，台灣有大量降雨。(翻攝自「三立準氣象· 老大洩天機」)

至於近日天氣，吳德榮表示，今明(30日)兩天天氣型態類似，但西南季風漸向北調，不穩定大氣影響的範圍逐日擴大、雨勢也有逐日增大的趨勢；除了迎風面苗栗以南有陣雨、雷雨，北部、東半部午後的局部雷陣雨也逐日活躍。背風面北部、東半部未降雨前晴朗炎熱，最高溫可達37、38度，要注意防曬、防中暑，今日北部氣溫25至37度，中部25至36度，南部24至34度，東部23至38度。