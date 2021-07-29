國內疫苗擴大施打，不少民眾為緩解副作用，搶買普拿疼。不過一名台北醫學大學女大生表示，最近常看到非普拿疼不買，以及只要普拿疼都好的2種人，但事實上市面上的普拿疼又分為3種，紅色及藍色包裝皆是止痛退燒，紅色包裝比藍色包裝多了咖啡因成分；綠色包裝則是針對感冒症狀的配方，若買不到普拿疼，只要選購含有乙醯胺酚成分即可。

該名女大生今（29）日凌晨於論壇《Dcard》分析，最近太多民眾搶買普拿疼，常常會有「非普拿疼不可」及「只要普拿疼都好」2種人，但市面上的普拿疼有紅藍綠3種顏色的包裝，紅色及藍色都是止痛退燒，成分皆含有acetaminophen（乙醯胺酚），兩種的主要成分相同，只不過紅色包裝為止痛加強錠，多了咖啡因成分。綠色包裝的普拿疼為「伏冒」系列，又分成一般、加強、咳嗽及鼻炎等，都是針對感冒症狀的配方。

普拿疼藍色包裝為一般錠。（圖／翻攝自Dcard）

女大生指出，藥品通常有「學名」及「商品名」2種，學名就如同身分證般，只要藥品成分相同就會是同一個名字；商品名則是隨著每家廠商不同而改變，但其實都是一樣的東西，因此民眾若買不到普拿疼，只要選購含有乙醯胺酚成分即可。

普拿疼紅色包裝為加強錠，比一般錠多了咖啡因成分。（圖／翻攝自Dcard）

另外，女大生說，看到許多人有錯誤觀念，像是剛發燒就服用一般錠，高燒才吃加強錠，但加強錠只是額外添加咖啡因成分，主要為加強止痛，並非針對退燒，所以擇一服用即可；若有反覆發燒、退燒的狀況，吃退燒藥也不見改善，可搭配電解質會更有幫助退燒。

普拿疼綠色包裝為伏冒錠，針對感冒症狀的配方。（圖／翻攝自Dcard）

除此之外，女大生也補充說，許多人會問平時服用的止痛退燒藥可以吃嗎？她說明這時就要看該藥品的成分，不過目前的建議仍以含有乙醯胺酚成分較佳，不建議吃含有NSAID（非類固醇消炎止痛藥）的止痛退燒藥，因為這個成分有消炎作用，不過她也表示，目前並沒有明確的數據證明，以上兩者對於產生抗體的抑制效果差多少。

最後她也說，如果真的四肢痠痛到不行，宛如被卡車輾過般，NSAID類的成藥對於痠痛改善比較有幫助，這類的藥品包括ibuprofen（布洛芬）、diclofenac acid（雙氯芬酸）等。

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