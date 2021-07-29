日本東京奧運於7月23日如火如荼展開，各國選手在場上打拚，民眾也緊盯賽事為自己國家選手加油，不過有位外國選手上場前竟大喊「馬英九」，影片在網路瘋傳，台北市議員游淑慧笑說，根本是「馬英九萬能散」，無所不在。

女子舉重64公斤級決賽中，一名哥倫比亞選手在場上大喊，因聽起來神似在喊「馬英九」，影片隨即在網路上瘋傳。游淑慧昨（28）日在臉書幽默表示，「馬英九總統無處不在」，除了2021台灣東奧國手沒商務艙坐，是馬英九總統「當年」的錯以外，連國際選手比賽前都要大喊「ㄇㄚ ㄧㄥ ㄐㄧㄡˇ」，實在是「居家旅行、殺人滅口必備良藥」。

網友看了後，在游淑慧PO文下方留言笑說，「馬總統不止擔台灣，還擔到國際去，擔子真重」「叫馬總統幹嘛」「簡直是精神口號」，直呼「實在太強大了！不知怎麼形容」，還有人忍不住一直重複聽。

至於游淑慧提到的商務艙爭議，是因當時選手出發前往日本時，因都搭乘經濟艙引發民眾不滿，認為座位分配有問題，當時民進黨台北市議員許淑華表示，是馬政府時期進行的組織改造，將體育委員會降級併到教育部體育署，導致無論預算或人力編制上都受到影響。此番言論一出，引發譁然，資深媒體人趙少康也透過臉書批說，犯了錯動不動推給前朝，難怪被酸「今年是馬英九執政第十三年」，完全執政、完全不負責任，就是蔡政府的最佳寫照。