近日台灣疫情趨於平穩，交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處「台灣好行-關子嶺線」公車，7月31日起復駛。遊客從高鐵嘉義站搭乘專車，就可一路暢玩南靖火車站、後壁火車站、白河轉運站、關子嶺附近景點。

西拉雅國家風景區管理處表示，南靖火車站是日治時期為了因應糖業興盛的業務而建造的火車站，也是嘉義縣唯一保存原貌的木造車站，附近鄉里還保留著早期的眷村風貌，在火車站對面的南靖糖廠休閒園區，除了品嘗招牌的紅豆牛奶冰，戶外廣場更保存當時的五分小火車頭，見證糖業時代的繁華與興衰。

除此之外，經典小鎮後壁也是必訪的鄉村景點，菁寮老街為前陣子火紅的台劇「俗女養成記」拍攝地，有許多傳統融合現代的風格小店，像是傳統阿嬤茄芷袋和客家花布融合現代文化所推出的飲料環保袋、鑰匙圈等產品，體驗踩高蹺的古玩遊戲和傳統零食、木造老房子飄出陣陣的醬油香和米食麵包香。

無米樂社區必吃的割稻飯美食和店內所擺設的老舊自行車、耕田牛車、竹置涼椅和籬笆，完美呈現後壁菁寮老街隨著時代快速變遷，卻依然保有農村純樸文化的特色，讓你彷彿置身在台灣早期的農業社會。

此外，「台灣好行－關子嶺線」停靠的仙草埔站，號稱甕仔雞一條街，終點站關子嶺更是溫泉勝地，在關子嶺站點附近也有大台南公車方便轉乘，可搭乘大台南公車黃12-2公車，約10分鐘即可到達熱門景點火山碧雲寺與水火同源。

管理處也呼籲所有遊客，雖然國內疫情趨於穩定，請大家還是要遵守中央流行疫情指揮中心二級警戒指示，除了要勤洗手外，須全程配戴口罩、出入場所落實實聯制，並保持社交安全距離，共同守護大家的健康。