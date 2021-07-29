國民黨堅持使用「中華隊」名稱位我國奧運選手加油，民進黨發言人周江杰則稱「我們的選手出國，幫選手喊台灣隊加油是很正常也自然的事情」，還反批「國民黨令人費解」；對此，台北市議員羅智強今怒轟，我們的國號就叫做中華民國，喊中華隊加油到底有甚麼問題？直呼民進黨政府連這個都要管，不覺得自己病得很重嗎？

羅智強今(29)日在臉書發文表示，在東奧中，大家喊「中華隊加油」，民進黨發言人竟出來痛罵喊「中華隊加油」的人，扣一頂「不愛台灣」的帽子；羅智強怒轟，我們的國號就叫做中華民國，喊中華隊加油到底有甚麼問題？

羅智強直言，民進黨現在已經完全執政，蔡英文這麼討厭「中華民國」，就不要再折磨妳自己、折磨中華民國，「直接把國號給改了吧！反正民進黨想幹的事情沒人攔的住！」

羅智強更指出，我國代表隊在奧運使用「中華台北」四個字，也遭到民進黨說三道四，但是2018年的「東奧正名」公投民進黨卻下令黨公職民代不得參加遊行，羅智強不禁想問，到底要精神錯亂到什麼程度才有資格加入民進黨？