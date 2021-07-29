美國第七艦隊29日凌晨宣布，美軍「班福特號」驅逐艦（USS Benfold ，DDG-65）在台灣時間28日通過台灣海峽，這也是美國總統拜登1月上任後，美國軍艦第7度通過台灣海峽。

解放軍東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校29日對此表示，7月28日，美「班福特」號飛彈驅逐艦穿航台灣海峽並公開炒作。

施毅表示，中國人民解放軍東部戰區組織海空兵力對美艦進行全程跟監警戒。美頻頻實施類似挑釁行徑，充分說明美是台海和平穩定最大破壞者、台海安全風險最大製造者。

施毅強調，東部戰區部隊隨時應對一切威脅挑釁，有決心有信心有能力捍衛國家主權和領土完整。

拜登自今年1月上任後，美艦已經7度通過台灣海峽，前6次分別為2月4日的「馬侃號」（DDG-56）、2月24日的「柯蒂斯魏柏號」（DDG-54）、3月10日的「芬恩號」（DDG-113）、4月7日的「馬侃號」（DDG-56），以及5月14日的「柯蒂斯魏柏號」（DDG-54）、6月22日的「柯蒂斯魏柏號」（DDG-54）。