女星蔡允潔（蔡小潔）擁有亮眼外表及傲人火辣身材，被網友封為「魅惑波神」，常在社群網站與網友分享日常的她，日前曬出在加油站自助加油的照片，遭質疑「加油站怎能用手機」，意外引發戰火，對此，她無奈表示：「壓力真的很大」。

蔡允潔在臉書曬出自助加油的照片，只見她口罩戴好戴滿，防疫工作做的完善，不過卻被網友砲轟：「應該不是第一次加油吧？是有問題嗎？白目」，她為了證明行為無誤，貼上相關新聞連結，只見內容有寫出加油站「自助加油區」能使用電子支付，但手機通話會有微波產生靜電，空氣中若油氣濃度高，產生火花可能引發爆炸，為了防止萬一，還是會呼籲民眾離開油氣危險區域再使用手機。

對此，網友紛紛回應：「手機其實不是引起爆炸的原因，其實是頻繁進出車門產生了靜電觸發加油的點」、「加油站禁用手機是禁打電話因為怕電磁波引發爆炸，但拍照跟掃QRcode是沒問題」、「加油站是不要講電話，其他可以正常使用」、「加油站禁止火源物品而已，手機使用沒問題，不然怎麼使用APP掃描1922，怎麼掃描電子錢包，有些網路酸民不用理會，當作神經病即可」。

蔡允潔表示身為公眾人物，言行被外界監督，導致壓力很大。（圖／蔡允潔（蔡小潔）臉書）

由於PO文引發軒然大波，蔡允潔表示身為公眾人物，言行舉止常隨時被外界提醒，有些人則是直接開罵，因此每次做事前都得思考再思考，導致壓力很大，原本刪掉文章就能解決，但強調畏首畏尾真的很累，決定不刪照片，也強調自己並未想要筆戰，也謝謝所有人溫馨提醒。