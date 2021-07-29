昔香港90年代當家花旦劉錦玲，演過不少膾炙人口作品，不過卻在當紅之際傳出遭迷姦拍裸照勒索，雖然她多次澄清，仍被誤會是受害者，加上淡出演藝圈後，又被爆生活窘迫轉行賣保險，讓她不堪其擾，但其實她是重返校園唸書，近日，她曬出近照，開心表示自己畢業了，成功取得碩士學位。

劉錦玲開心在微博寫下「感謝天父的保守！我碩士學位畢業了！」並曬出近照，粉絲見狀也留言恭喜，大讚她很厲害，還有人問她是讀什麼專業？她也回覆是社會工作碩士學位，並解釋以社區心理健康為重點課程 。

劉錦玲透露取得碩士學位。(圖／翻攝自微博)

劉錦玲90年代加入亞洲電視，剛出道就在劇集《法本無情》飾演女主角，之後也在不少電視劇中擔任重要角色，被捧為當家花旦，1993年憑著和劉德華合作的電影《天長地久》，獲提名香港電影金像獎「最佳新演員」、金馬獎「最佳女配角」，演技備受肯定。

後來約滿她跳槽無線電視，在1997年版的TVB劇集《天龍八部》中飾演阿朱一角爆紅，成為她代表作之一，之後也受到無線台力捧，出演《帝女花》、《洗冤錄II》等劇集，直到2006年拍完《法證先鋒》淡出演藝圈。

不過在劉錦玲當紅之際時，曾傳出一名劉姓女藝人遭迷姦勒索，她一直被謠傳是受害者，港媒更指她本人曾主動承認此事，之後她淡出幕前後，又遭指投身保險界收入極低，生活慘淡。

她多次澄清報導失實，她過得很好，淡出後是到美國重讀大學，完成大學學士學位，主修社會學及心理輔導，期間還曾擔任心理輔導員，2019年開始修讀碩士課程，今年終於順利畢業。