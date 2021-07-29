紐西蘭男子鐵人三項好手海登伍德26日以1小時45分24秒的成績拿下銅牌，也是紐西蘭本屆東奧第一面獎牌。沒想到海登伍德的前女友卻在此時跳出來宣稱後悔分手，尋求復合的可能性。

正所謂富在深山有遠親、窮在鬧市無人問，海登伍德在努力訓練的時候女友棄他而去，然而就在海登伍德在這次東京奧運拿到銅牌後，這位女子竟跳出來說與海登伍德是青梅竹馬，他真的很帥，也成長了許多，如今很後悔當初提出分手。

然而天下哪有白吃的午餐，海登伍德現在已有新女友，而且在奪牌第一時間就打給遠在西班牙的女友，除了抱怨選手村床墊太硬之外，兩人還煲起了電話。

海登伍德在第一個項目游泳結束後排名37，緊接著在第二個項目自由車從後追趕上來，來到最後一項跑步得時候一度位居第2，最終以9秒之差輸給英國選手艾力士，屈居銅牌。但令人感動的是，海登伍德在結束比賽後看到挪威金牌選手卡利斯坦筋疲力盡的倒在地上，他很有紳士風度將他扶起，展現出運動員的高尚風範。