近年來國內掀起一股存股風潮，尤其是金融股最受到青睞，但傻傻的存金融股就對嗎？不一定！存股達人認為，不是所有金融股都可以列為存股標的，建議用兩招來嚴選金融好股，存股才能存好存滿。

近年來存股派首選類股是金融股，主要看上穩定的股利配發，但是並非所有金融股都適合列入長線存股考量，股市小黑認為，有兩點一定要優先列入存股篩選指標，首先是股利配發穩定度：存股族要賺的不是價差，而是每年配息，首要篩選指標就是至少要連續10年以上，都能穩定配發股利，代表該公司營運穩定，若出現有些年度沒有配發，對於未來要靠股利過生活的人而言，並不適合，此時必須先加以剃除。

二是股利至少5%起跳：可以每年現金股利（只配發現金股利的股票）5%以上、現金加股票股利（股票股利要以還原市價計算）5.5%以上。金融股多符合5%以上殖利率指標，股票股利還原後，有些金融股甚至超過8%以上殖利率。

符合上面這兩個指標，股市小黑才會列入長線存股的佈局名單，他認為，存股是為了未來退休生活做準備，每年最好有穩穩5-8%股利，例如存股1000萬元，每年即可擁有50-80萬元的股利可使用，至於要存多少才夠，可以想想自己未來退休每月要用多少錢，提早存股，在退休前，用每年5%以上複利，讓本金越來越大。

金融股該賺價差，還是賺股利？這是不少人的疑問，股市小黑指出，存股族首要就是降低存股成本，讓每年殖利率提升，在每年第三季除權後到第四季股價最低的時期佈局，股利宣布後，股價就會開始拉高，到除息前股價會來到最高點，股價高低差約10-20%。因此，剛加入存股的人會面臨帳上獲利超過10%，是否該參加5%左右配息的兩難決定。

股市小黑認為，金融股的穩定股很高，該存股還是賺價差，這問題沒有一定對錯的答案，可以多參考各方達人的方法，挑選適合自己的方法。不過，不管選擇哪種方式，至少有參與投資，對於個人資產而言，都是成長的模式。同一檔金融股，有人只是一直買（不論是定期或是想買就買），不管股價高低，利用微笑曲線定期買進，買入的平均成本會比一年內最低價多出5-10%，此時因為價差比股利沒高多少，就適合只進不出，靠領股利降低成本，傻傻一直買就對了。

股市小黑表示，佈局金融股要很有耐心，獲利要以年度去檢驗，一年約5-20%，當然比今年熱門的航海王、鋼鐵人短期獲利少很多，航海王、鋼鐵人可能短期賺10-30%，但也可能短期虧損10-30%，因此，此類波動度高的類股比較不適合一般散戶介入。