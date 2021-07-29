【旅奇傳媒/編譯-何昕穎】擁有360萬會員日本女性網站「OzMall」日前進行了關於新冠肺炎疫情後「女性獨自旅行情況」的調查，結果顯示多達6成的受訪者表示她們想從事獨自旅行。

這項調查於2021年4月1日～4月13日進行，對象為906名居住在東京都地區的OzMall女性用戶。在被問到獨自旅遊的意願時，包含「雖然現在感覺不可行，但是有興趣」的回答在內，高達61%的受訪者回答想嘗試獨自旅行。

至於想獨自旅行的原因，「提振精神」（255人）超越「當地景點魅力」（221人）「犒賞自己」（137人）「想要獨處的時間」（130人）和「個人興趣」（130人）為最多人選擇的答案，人們選擇獨自旅行大多是出於自願的，而避免與他人密切接觸（63人）、因疫情導致難以邀約其他旅伴（55人）為相對少數的原因。另外，比較疫情前（2016-17年）的調查結果，當時「當地景點魅力」「個人興趣」「犒賞自己」為獨自旅行原因的前三名，疫情下想提振精神、獨自放風的需求明顯增加。

當被問及獨自旅行時的擔憂，最常見的答案是「治安」（202人），其次是「獨自用餐」（179人）和「如何打發時間」（140人）。可看出除了保障自身安全之外，許多女性仍然在乎如何不在意他人眼光自在地與自己獨處。為了緩解女性獨自旅行的焦慮，OzMall官網上的旅遊專區整理了許多相關文章，官網上的預約平台上也推出了專為獨自旅行者規劃的行程，例如房間內用餐、包廂用餐，和適合獨自前往的溫泉、度假村等。

看來後疫情時代除了少人數的迷你旅行團之外，一個人旅行也是趨勢之一，而因應獨自旅行的各種需求也成為觀光業發展方向之一。

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