中華奧運代表團舉重選手郭婞淳27日勇奪2020東京奧運女子舉重59公斤級金牌，同時創下抓舉、挺舉及總和的三項奧運紀錄；當中華奧會會旗在場上冉冉升起，搭配眾人耳熟能詳的國旗歌旋律，讓國人多流下感動又驕傲的淚水，但其實這次演奏版本，就是由國防部示範樂隊特別重新錄製，還有一段有趣的小故事。。

國防部示範樂隊包辦本屆東京奧運的國旗歌編曲及演奏。(軍聞社提供)

郭婞淳奪得舉重金牌，使得示範樂隊錄製的國旗歌得以在奧運會場讓世界聽到。(體育署提供)

根據《軍聞社》報導指出，中華奧林匹克委員會會歌，是以國旗歌歌譜作為演奏。2012年倫敦奧運籌備委員會，為全球國家奧會會歌重新編曲，並請知名交響樂團演奏、錄音，但編曲者使用了中華奧會會歌第5小節兩次，卻遺漏了第6小節，中華奧會發現此一錯誤後，即刻尋求向國際奧會 (IOC) 更正的機會。

然而，中華奧會遍尋國內交響樂演奏版國旗歌，皆未能滿足國際奧會對於版權方面的嚴格規範，而就在這個時候，國防部示範樂隊適時伸出援手，從編曲、演奏到錄音全部一手包辦，更在短時間內呈現出完美成果，也得到國際奧會的同意使用。

示範樂隊隊長董皓雲中校表示，因為有郭婞淳的傑出表現，該隊演奏的樂曲才能響徹奧運殿堂，每位隊員為此都感到無比驕傲，許多官兵收視賽事直播，都激動地在螢幕前流下熱淚，希望中華健兒繼續奮戰不懈，為個人締造紀錄，也為國家爭取榮耀。