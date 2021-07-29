刑事警察大隊偵二隊，查扣約9000餘件POLO、KARL等各式名牌的仿冒精品，初估侵權市值高達3仟萬餘元。（警方提供）

刑事警察大隊偵二隊，查扣約9000餘件POLO、KARL等各式名牌的仿冒精品，初估侵權市值高達3仟萬餘元。（警方提供）

刑事警察大隊偵二隊，查扣約9000餘件POLO、KARL等各式名牌的仿冒精品，初估侵權市值高達3仟萬餘元。（警方提供）

疫情嚴峻直播熱潮 仿冒精品賣家年獲利上千萬元

25歲的陳女等4人，利用新冠肺炎疫情期間，從淘寶網下單購買大陸仿冒名牌商品，透過正夯的臉書直播平台，宣稱為專櫃正品等各式噱頭，吸引不知情消費者以接近正品價格販售；刑事警察大隊偵二隊獲報搜索查扣約9000餘件POLO、KARL等各式名牌的仿冒精品，初估侵權市值高達3仟萬餘元，警方依違反商標法移送法辦。

警方指出，自疫情肆虐導致民眾宅在家足不出戶，因需保持社交距離以減少接觸的風險，變相加溫在家購物的宅經濟；讓直播購物熱潮更夯成為民眾的首選。警方接獲民眾檢舉，有直播平台販售各式仿冒精品。

警方深入偵查後，發現25歲陳女夥同林女、陳女及王女等4女，自大陸低價訂購各式仿冒精品服飾、鞋款及包包等仿冒商標商品，再利用臉書直播平台，宣稱為專櫃正品等各式噱頭吸引不知情消費者，以接近正品價格販售；在台中市等地執行搜索查扣約9000餘件POLO、KARL等各式名牌的仿冒精品，初估侵權市值達3仟萬餘元。

警方調查，陳女利用民眾撿便宜的心態，打著真品價格7折優惠，並標榜現貨真品或是專櫃正品的噱頭，1年內利用臉書直播平台銷售數量超過數千件，且營業額近新台幣千萬元。受害民眾年齡層多在30至50歲間，因網路直播便利，部分未滿20歲的青少年也落入直播平台話術陷阱，受騙上當。

警方呼籲網路賣家，販售商品前應先做足功課，並先查明商品來源是否為真品，一旦侵害到他人所註冊的商標，除有違反商標法第97條「處1年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣5萬元以下罰金」外，將面臨商標權人提出民事求償；若以真品價錢販售仿冒商品，可依涉嫌刑法詐欺罪偵辦，千萬不可抱持著僥倖心態以身試法，並且選擇正當合法管道販售或購買商品。